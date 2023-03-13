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清明掃墓「禁忌一次看」！命理師警告：這幾種人要注意

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
清明連假還沒到，不過為了避免人潮或是有安排出遊行程，部分民眾會先前往掃墓，追思先人。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
清明連假還沒到，不過為了避免人潮或是有安排出遊行程，部分民眾會先前往掃墓，追思先人。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

又接近清明掃墓的時節，許多民眾為了避開人潮或是打算連假出遊，已經提早掃墓，清水孟國際塔羅小孟老師指出掃墓有10大禁忌，祭祖是一件很莊重且充滿意義的活動，因此不要觸犯，以免惹麻煩上身。

1、準備結婚或剛結完婚：

有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬陽，掃墓為陰，容易沖煞，對情感易有傷害。

2、懷孕中人：

懷孕中的人不可以去掃墓，因為容易招惹不乾淨的氣場，影響胎兒，在科學上來說，也擔心孕婦容易受到風寒，或上山掃墓時不慎跌倒。

3、喜歡穿紅衣的人：

掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅讓祖靈較刺眼，恐無法得到祖靈加持。

4、0-3歲的小孩：

0-3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，回家容易感冒生病。

5、感冒中的人：

感冒中的人或正在抗癌的人，身體較為虛弱時，前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒中人應盡量避開掃墓。

6、正面臨家產紛爭的人：

家中若有家產紛爭，應避免前往掃墓，以免觸怒祖先，因為當心中有怨氣時容易吸引到更負面的磁場，甚至容易憂鬱。

7、超過80歲的長者：

80歲過後人的磁場比較弱，掃墓容易染上風寒或引起身體不適。

8、愛噴香水的人：

掃墓時噴太多香水，容易受到眾多磁場干擾，因為習俗上認為，好兄弟與山靈都喜好香氣，帶著滿身香氣去掃墓，更容易把不乾淨的磁場帶回家。

9、早上誦經的人：

喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，這時前往墓地，反而容易吸引一些負面磁場靠近。

10、愛罵髒話的人：

掃墓時不宜罵髒話，因為口出惡言時，容易惹怒周遭的好兄弟。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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