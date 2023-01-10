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遇到事情第一個消失！職場最會擺爛星座TOP5 雙子愛拖人下水

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／pakutaso
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上班有事要忙，老闆總是找不到員工；有事情要交辦，主管總是看不到下屬。因為員工也有事要忙，忙自己的事，忙著躲老闆，忙著閃主管，忙著飄離開辦公室，職場的辛酸苦，無奇不有，千奇百怪的員工，更是令人傻眼。到底哪五個星座，上班時間最會閃躲飄！

TOP 5 水瓶座

水瓶座也算是令人頭疼的員工，因為水瓶座的能力太強了，對於日常交辦的工作，總是能提早完成，但是對於額外的工作，卻是很怕麻煩。水瓶也是會去計算，這件事合不合理，畢竟領固定薪水，額外的事，就是一個麻煩，多做多錯，少做少錯，「有功無賞，打破要賠」的不合理事情，當然要不是水瓶該做的事。因為水瓶是獨立的個體，麻煩的事先躲躲再說。

TOP 4 雙子座

雙子座不怎麼愛計較，但卻很討厭不公平的事，尤其是主管指定派來的工作，一定會拉別人下水，因為大家一起做，才公平嘛！總不能自己受苦，而別人在閒呢！可是當別人在忙的時候，雙子座一定假裝沒這回事，自己裝忙，或是找地方躲，以不被發現為原則，再不然就是找同事一起飄，飄去廁所，飄去裝荼，就是不會飄去主管面前找事做。

TOP 3 射手座

射手座大部份都是以自己為中心，做自己想做的事，在職場上，也不怎麼例外。上班時間，公事拖一下，先忙自己的，刷一下手機，逛購物網站，買自己的東西，先把自己的事處理好，因為自己的事只有一點點，先處理好，再來忙公司的，這樣才能專心，這個理由，總是能滿足自己。不過好在，他們認真起來總是能滿足所有人的需求。

TOP 2 巨蟹座

巨蟹座心思細膩且敏感，在職場上，對於主管的情緒，容易在第一時間發現，所以當主管生氣要發飆的時候，巨蟹座早就閃得遠遠的了。同事的行為更不用說，平常相處時間久了，同事做什麼行為、說什麼話，巨蟹座早就牢牢地記在心裡了，尤其面對老鳥，更不喜歡硬碰硬，所以能躲就躲，能避就避，別讓自己掃到颱風尾才是重要的事！

　

TOP 1 天秤座

不得不說天秤座，上班遇到麻煩事，都有辦法推掉，或轉交給同事做，因為腦筋動很快，就算是推卸責任，也很難被抓到。而且眼光銳利，很會看人眼色，發現有問題了，就知道要閃，躲得遠遠的，或是乾脆假裝很忙，其實手邊根本沒事做；若是被發現，總是能把理由說得很有道理，不知情的同事或主管，還真認為是這麼一回事，而且表面功夫做得好，很得人心。

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