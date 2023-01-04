明「小寒」到！ 命理師：4生肖財運旺翻 農曆年前充滿幸運
1月5日(週四)小寒報到，有哪些生肖有望在2023年的第一個月揚眉『兔』氣迎來好運？國際天星風水命理專家邱彥龍指出，生肖豬、狗、雞、猴在這個節氣裡(1/5-1/20)不但財運很旺，且在農曆年前幸運相隨。
Top4 ： 猴
屬猴的朋友，在這段時間事業運超級強，有幸運之神相隨而帶來莫名的好運，但也有莫名的花銷讓你破點小財。另外，這段期間說話容易有無名火，記住一定要冷靜，才不會讓好運被壞脾氣趕走了。
Top3 ： 雞
屬雞的朋友，在這段期間，財富能大幅增長而且能迅速成名，雖然有褒有貶，有些朋友會遠離，但不用太過敏感，想太多反而會影響前進。提醒行車、走路要注意交通安全，以免樂極生悲。
Top2 ： 狗
屬狗的朋友，在這段期間，財富能得到快速擴張，不要因為想太多而把自己困住，因為不行動的話最終總是空談；慶幸的是，這段期間投資運和桃花運都很旺，不過建議見好就收，太過於貪心的話，小心會有突發事件讓你措手不及。
Top1 ： 豬
屬豬的朋友，在這段期間，長期的努力最終有所收穫，只要冷靜的分析與判斷，是有機會得到豐厚財富的機會，切記不要在衝動下亂做重大決定，切記凡事先想好，放慢腳步行動，結果會更好。
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