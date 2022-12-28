新年新好運！2023年1月「財運TOP5星座」第二名過年正偏財都旺爆

新年新計劃，規劃好財務投資理財，就有機會在好時機，得到良好回饋與回報。除了上班辛苦得到的財富、投資股票基金的利潤，若買賣房產的，說不定還有不少的資金回到口袋裡。而且1月剛好也是農曆過年，若運氣好的，買彩劵更有偏財運降臨哦！來看看1月份的財運，有哪五個好運星座出現吧！

TOP 5 魔羯座

魔羯座比較講求務實，在一月份較能展現本身的實力，有機會大放異彩，成為大家的焦點，自身魅力也會增加，在財運的表現更是積極。除了有機會因為職務的晉升而加薪之外，投資理財也是有機會獲利的。而事業管理表現雖然競爭，但還是有機會因此得到高額的獎金或盈利，同時社會地位也是跟著提升。若是有土地或房產買賣的，有機會因為朋友或家人的關係，能交易成功。

TOP 4 金牛座

金牛座重視金錢，而這月份，對物質慾比較強烈一點，會努力追求財富，認同「能者多勞，勞務者得錢財」的觀念，因此會想盡辦法賺取錢財。投資理財的表現也會相對比較果斷，會想要快速成交，速迅獲利；上班族則會努力加班來賺加班費。在外地求財者，若能再適度表現自己的口才跟想法，除了能增加知名度之外，還會有貴人來相助，財運也較為順利。事業上會有好的機會跟更多合作的機會出現，財運也能跟著來。

TOP 3 射手座

射手座一向較為大膽，在1月份，有機會靠著這個膽量，為自己賺到不少財富。除了敢衝敢嘗試之外，也很有投機運，尤其是彩券，就算是撿漏網之魚，還是很有這個機會可以贏得不少獎金，射手座朋友不妨試試你們的好手氣。而且這個月會意識到財富對你的重要性，會有較強的物質慾，因此會願意耗費時間去追求錢財，像是不停的加班、假日找兼差副業，或是做財務的操作，這部份也是能得到不少的資金流入。

TOP 2 處女座

處女座求財一向很謹慎，對資金運用頗為細心，在1月份，商業頭腦表現較為出色，思考事情會更為順暢，有利於分析各種投資，獲利也較為明顯。尤其是有跟人合夥的，會有不少機率可合作成功，若能有效利用資源，要賺取更多的財富，也是很有機會的。本月除了有貴人相助之外，在偏財運方面，也是相當旺，有可能賺取到不少的機會財！而且在過年期間的財運，正偏財都不錯，業績訂單量有機會比以往增加很多。

TOP 1 雙魚座

雙魚座如果有夢，在2023年有機會美夢成真，如果對錢財有所求，則有機會透過自己努力，賺得一大筆錢財。在1月份，事業宮有很高的能量，不論是上班族還是當老闆的，都有機會表現出自己的實力與能力，除了被看重、被欣賞，也能靠自己迎得客戶的支持，自然財運也是跟著來。此外還能受到朋友的肯定，會有轉介紹生意的可能，在交友圈裡表現突出，而1月適逢農曆過年，在積極努力不怕辛苦，正財可迎得滿堂彩，收獲滿滿。