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本週「血型+生肖」財運排行 O型搭這生肖想旺到2023得「今年事今年畢」

聯合新聞網／ 綜合報導
在2022最後一週，每個人都有著不同的運勢。圖片來源／ingimage
在2022最後一週，每個人都有著不同的運勢。圖片來源／ingimage

2022步入尾聲，在今年的最後一週，每個人都將有著不同的遭遇。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖分析，選出五個在這一週財運最旺的組合。

第五名 血型B型+生肖屬雞

本週的關鍵字為「互相幫忙」。無論是日常的舉手之勞，還是偶爾捐點零錢發票，或是參與公益活動，這些都是能讓2023財運上升的契機。不過若是親友們因為金錢糾紛而出現的借貸請求，最好還是拒絕為妙。26及30日是購買新年用品的最佳時機。

第四名 血型A型+生肖屬蛇

趁著在2022的最後一週，好好冷靜下來回顧反省。儘管購物慾強，也應該在下手前三思，仔細傾聽內心真正的想法，別只是因為一時興起，而買了其實沒那麼實用的東西。若想要藉由購物犒賞自己，30日是最合適的一天，但記得要挑選正規有口碑的商家消費。

第三名 血型AB型+生肖屬牛

雖然過往都採取穩紮穩打的金錢觀，不過在這一週稍微拋去一些理性，靠著衝動而買下的東西，或許會意外中了大獎也說不定。因此有什麼想買想吃的，就儘管順從慾望吧。週五開始換新用品，提早呈現新年新氣象，也會有開運效果。

第二名 血型O型+生肖屬鼠

打拚了一整年，此刻難免感覺到有些疲憊。不過所做的那些努力，都會在此時出現具體回報，因此在什麼好事發生時，別懷疑老實接受即可。2023年準備個小存錢筒蒐集零錢，又或者養育一些不易枯萎的花草植物，都能對財運有所幫助。

第一名 血型O型+生肖屬猴

在幸運之星加持下，這組合的人將能在2022年笑到最後。無論是參加彩券試手氣，或者是購物時遇到特價、點數加倍優惠等等，都是好運的證明。而為了讓運勢持續旺到2023，好好把今年該做的事情通通處理完，正是讓好運常伴的秘訣所在。

日本 運勢

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