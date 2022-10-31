唐綺陽星座運勢週報：處女人氣指數高 水瓶各種好事降臨

我們會更加重視身邊的人事物，看得到、摸得著才會佔據我們的心，更加珍惜「能好好陪在我身邊」的風景。喜歡我就不要搞曖昧，真真實實的說出真心話。講太多空話，不如跟對方好好去吃一頓美食，給員工放個有薪假，金牛座最在意的「誠意議題」都會反應在你的人際關係。

2022-10-31 08:43