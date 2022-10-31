唐綺陽星座運勢週報：處女人氣指數高 水瓶各種好事降臨
【唐綺陽星座運勢週報10/31-11/6】
星象影響：木星雙魚、固定T三角、太陽水星在天蠍
木星逆回雙魚，感受命運的流轉，水象星座成為主角，巨蟹、天蠍、雙魚感受強烈，紛紛動起來面對生活事物。固定T三角，凸顯生存議題，思考金錢上的問題，容易產生賺錢的慾望，也是考驗人性的時刻。太陽水星在天蠍，向羨慕的對象學習成功的方法，加強自己的競爭力。
12星座個別運勢：
獅子：易受大環境變化影響，適時放下別想太多
射手：工作需要支援與協助，忙於工作忽略對方
魔羯：身體疲累影響工作效率，學習如何甜言蜜語
雙魚：謹言慎行避免口舌是非，注意自我情緒控制
牡羊：慢慢來對事情幫助大，感情上實事求是
金牛：貴人出現磨練能力，對另一半須展現溫柔
雙子：海外及長遠計畫機會多，思考與對方未來發展
巨蟹：穩住步調享受小確幸，低調使魅力值加分
處女：與人結盟態度很重要，近期人氣指數高
天秤：百戰百勝好消息多，事業及愛情兩得意
天蠍：合作機會湧現，感情方面積極主動
水瓶：各種好事降臨，打扮及自信增加桃花
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