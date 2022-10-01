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10月了！十二星座運勢解析 巨蟹只想「放給他爛」、這星座有此生難得幸運降臨

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解本週運勢。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解本週運勢。圖片來源／ingimage

2022年進入到十月，迎來全新的一個月，每個人又將擁有不同的遭遇。日本網站「All About」就分析在10月的第一週，不同星座的人將有什麼樣的運勢走向。

牡羊座

這時期容易感覺到自己年老力衰，力不從心，導致整體狀況下滑。不過有時犯錯被羞辱，很可能成為自己再起的動力，重新發揮並找回原本的信心。

金牛座

對於一成不變的生活感到厭煩時，可以試著做出點微小改變，像是吃點不一樣的早餐，換雙新襪子和手帕等等，讓自己轉換一下心情，避免因為負面情緒影響生活。

雙子座

這時期會感到活力十足，對於任何機會都躍躍欲試，徹底大展身手的時刻。不過也要小心失敗後的調整，以及一時沖昏頭，結果作繭自縛的狀況發生。

巨蟹座

事情越積越多，必須不停忙碌工作處理的時期，甚至內心還會出現「算了一切放給他爛」的想法。然而只要仔細整頓，按部就班好好處理後，就會發現要解決也沒那麼困難。

獅子座

正處於狀況不錯，幹勁十足的時期。對於各種事情都能快速掌握到方向，乘風破浪班地前進。還可以趁機養成早起準備，睡前整理的好習慣。

處女座

謙虛是處女座的慣有美德。不過在這一週，處女座可以考慮更為大膽積極，有什麼想法就儘管說出口。見到不一樣的自己，周圍也會感到刮目相看。

天秤座

八面玲瓏的天秤座，這一週能夠持續發揮星座特性，幫助別人且散播幸福的種子。也可以整理一下儀容外觀，讓自己變得更讓人容易親近。

天蠍座

運氣不好不壞的一週，有些好事發生，但同時也有些讓人不滿的地方。不過再不久的將來，將會有此生難得的幸運來到。重點在自己也要積極行動，才能夠招來好運。

射手座

在面對事情來臨時，比起自己一肩扛下來，不如好好思考合適的人選。藉由著推薦他人而結下來的良緣，也將為自己帶來好運。

魔羯座

魔羯座在近來變得有些緊繃，碰上一點小錯就容易情緒失控，結果也常常只是害到自己。可以透過觀看一些比較沒那麼複雜的影視作品，重新找回自己單純的心。

水瓶座

雖然平時累積了不少實力，在眾人眼中也相當可靠，但不之為何就是少了些存在感。因此眼下的課題，就是讓自己變得更受矚目，為此挑選一些新的配件或裝飾品，也是個不錯的選擇。

雙魚座

雖然好運正在急速加溫中，不過還是要盡可能按部就班，避免操之過急的狀況發生。也千萬不要勉強自己，以免浪費掉多餘的時間。

運勢 獅子 星座

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