一開口就是抱怨！5星座「負能量炸裂」：巨蟹爆發反差很大

是不是常常覺得心中有不愉快想爆發，想痛快的發洩，總覺得很多事情常針對你而來呢？！但你不知道的是還有人更慘，滿滿的負能量，一不小心就被掃到，人不在現場也得受害？！這時就得了解身邊有哪個星座，負能量特別強，小心你無端被波及。

TOP 5：巨蟹座

巨蟹座是個很敏感的星座，心思太過細膩，容易感受到別人的想法與態度，大部分是「以禮相待」彼此尊敬的，但若是別人有不理性的行為，巨蟹座也是很容易被影響的，不是反抗就是悶在心裡，不管哪一種，都會產生負面的想法，事後也會不停對人嘮叨，訴說剛才發生不愉快的事。但巨蟹座的本質是很溫和的，喜歡和人和平相處的，所以會發現當負能量爆發時，巨蟹的表現常常讓人感到意外，這時的反差是很大的。

TOP 4：處女座

追求完美的處女座，眼裡容不下一粒沙，環境要求乾淨整潔；做事要求盡善盡美一次到位；行為表現要求有條有理，認為事情就是要做到最好。這是因為處女座本身就很敏銳，對事情講求在細節，也可以說是太過一板一眼，所以經常搞得壓力很大，陷在自己造的牢籠裡。若面對單純的工作，則會比較放鬆，但面對人的時候，情緒就容易出現，因為人是有情緒的，要求越多，就越會反抗，這更容易引爆處女座的負能量。

TOP 3：牡羊座

一般來說牡羊座是個很有衝勁的星座，但是遇到狀況時，卻是個很有問題的星座。牡羊的個性相當直接，有任何不滿會直接表明，也會直接做出反應，除非能夠意識到所有的不開心，都與自己的過去有關。因為牡羊是很獨立的，被迫獨自面對很多事情，內心的愛是很缺乏的，造成對事情都有很多的不滿足。而當危機出現時，立刻只想到自己，對於自己的利益相當重視，會隨時把身邊的人拋下而獨自走人，要攻擊他人也是相當猛烈不留情的。

TOP 2：雙魚座

不論是多麼成功的雙魚座、最努力最用心做事的，或是最懂在逆境中求生存的雙魚座，很少會流露出自信的眼神，即使是正在成功頂峰上的雙魚，都會有一種不安。容易情緒化，也很容易失望，會仰賴很多事情來安撫情緒，還會有逃避的心態，會感到日子太累了，不想承擔責任，若能躺平不做事就更好了，太多的幻想與白日夢，有與現實脫離的情況。雙魚座們最好能夠有意識到這方面的問題，才能知道該如何抗衡這種不好的能量。

TOP 1：天蠍座

天蠍座的負能量是數一數二的，大部份開始於童年時期，有些難以以承受的事情，是連大人都不願意去面對的事情，使得在七、八歲時的天蠍就開始有負能量產生，所以內心產生很多的怨恨。而這些事件大多和身邊的親人有關，是一種日積月累的心理壓力，不論是家庭暴力或精神虐待，可以肯定的是，長大後的天蠍座會受童年影響，所以不會太友善。雖然遇到事情不會太常抱怨，但是會把不滿顯現在臉上，而且越安靜越不吵鬧的，就越恐怖。