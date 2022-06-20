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明天夏至！命理師示警「這17天」逢十星連珠：小心衝動釀大錯

聯合新聞網／ 文／國際天星風水命理專家邱彥龍
6月21日(周二)是2022年的夏至日，至7月7日之間逢十星連珠，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這十七天磁場能量會加成倍增，衝突也會更加對立嚴重。 圖／ingimage
6月21日(周二)是2022年的夏至日，至7月7日之間逢十星連珠，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這十七天磁場能量會加成倍增，衝突也會更加對立嚴重。 圖／ingimage

6月21日(周二)是2022年的夏至日，至7月7日之間又逢十星連珠，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這十七天磁場能量會加成倍增，衝突也會更加對立嚴重，是福是禍，端看自己的思維。

邱彥龍老師指出，十星連珠的磁場能量如果是正向積極的去進行，會在往後有大躍進的功效，但如果這段時間陷於負面思維，則容易因衝動而釀成大錯，小心造成一輩子的傷痛。

邱彥龍老師強調，6月21日金星會開始加速脫離土星逆行帶來的傷害，之前遭受心情、感情、人情包袱束縛的心理壓力將會解除，但自我意識太強，唯我獨尊容易暴怒的人，業障也會倍增式暴漲，衝突對立更加嚴重，導致未來在身體、財富、工作與交友圈方面出問題。

邱彥龍老師指出，夏至起的17天內，十星連珠的關係，大致國家，政府、盟國、小至合夥人、夫妻、個人等，會極力的彼此關照與支持，切忌自以為是，不斷抱怨或逞口舌之快，反而會給自己帶來不順。邱彥龍老師以《易經·離卦．象》曰：『明兩作，離，大人以繼明照于四方。』指出，這段時間，政府會釋出許多利民政策與福利，雖不一定符合人民需求，但也並非壞事。

夏至 風水 土星 成大

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