12星座「記恨時間」排行榜 金牛座固執「永遠不會忘記」

每個人的性格不同，生氣時的狀況也不同。有人情緒來得快去得也快，也有人內心老是會一直記仇。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的人，排列出氣最難消的星座分別有哪些。

第12名 牡羊座

牡羊座容易被激怒，但是情緒不會維持太久，就連為什麼生氣都很快就會忘了。

第11名 水瓶座

水瓶座情緒始終如一，所以就算生了氣，也會很快恢復原狀。

第10名 射手座

射手座心胸寬廣，即使生氣，也很快就會轉換回好心情。

第9名 雙子座

雙子座落落大方，因此生氣的狀態都維持不長。

第8名 天秤座

天秤座重視外在形象，所以就算生氣，也會想辦法克制自己。

第7名 雙魚座

雙魚座本來就個性溫和，不會過於堅持己見，因此本來就不容易生氣。

第6名 巨蟹座

巨蟹座情緒波動大，一下子可能非常生氣，但也可能一下子又恢復原狀，令人難以捉摸。

第5名 獅子座

獅子座有時情緒上會比較小孩子氣，如果真的被惹怒了，除非對方主動道歉，否則都不會原諒對方。

第4名 處女座

處女座雖然少有情緒大爆發的時候，但要是生起氣來，就會整天喋喋不休，並維持好一段時間。

第3名 魔羯座

魔羯座重視理性思考，如果真的生氣了，那肯定事出必有因。只要根源沒有消失，怒氣就不會有平息的一天。且嚴以律己也嚴以律人的個性，讓他們不會輕易原諒惹他生氣元兇。

第2名 天蠍座

天蠍座即使生了氣，表面上也不形於色。然而，天蠍座有著相當強的執念，會一直銘記著在什麼時候被惹毛了，且直到現在氣都還沒消。這種堅持到底的個性，自己也不願意做出改變。

第1名 金牛座

金牛座看似誠懇老實，好像不容易被惹毛，不過一旦生起氣來，怒火就一發不可收拾，固執的個性完全看不到情緒轉好的可能。不管從好壞來說，都是屬於自我中心的類型。