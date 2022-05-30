快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

12星座「記恨時間」排行榜 金牛座固執「永遠不會忘記」

聯合新聞網／ 綜合報導
有的星座一旦怒火被點燃，就不容易消氣。圖片來源／ingimage
有的星座一旦怒火被點燃，就不容易消氣。圖片來源／ingimage

每個人的性格不同，生氣時的狀況也不同。有人情緒來得快去得也快，也有人內心老是會一直記仇。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的人，排列出氣最難消的星座分別有哪些。

第12名 牡羊座

牡羊座容易被激怒，但是情緒不會維持太久，就連為什麼生氣都很快就會忘了。

第11名 水瓶座

水瓶座情緒始終如一，所以就算生了氣，也會很快恢復原狀。

第10名 射手座

射手座心胸寬廣，即使生氣，也很快就會轉換回好心情。

第9名 雙子座

雙子座落落大方，因此生氣的狀態都維持不長。

第8名 天秤座

天秤座重視外在形象，所以就算生氣，也會想辦法克制自己。

第7名 雙魚座

雙魚座本來就個性溫和，不會過於堅持己見，因此本來就不容易生氣。

第6名 巨蟹座

巨蟹座情緒波動大，一下子可能非常生氣，但也可能一下子又恢復原狀，令人難以捉摸。

第5名 獅子座

獅子座有時情緒上會比較小孩子氣，如果真的被惹怒了，除非對方主動道歉，否則都不會原諒對方。

第4名 處女座

處女座雖然少有情緒大爆發的時候，但要是生起氣來，就會整天喋喋不休，並維持好一段時間。

第3名 魔羯座

魔羯座重視理性思考，如果真的生氣了，那肯定事出必有因。只要根源沒有消失，怒氣就不會有平息的一天。且嚴以律己也嚴以律人的個性，讓他們不會輕易原諒惹他生氣元兇。

第2名 天蠍座

天蠍座即使生了氣，表面上也不形於色。然而，天蠍座有著相當強的執念，會一直銘記著在什麼時候被惹毛了，且直到現在氣都還沒消。這種堅持到底的個性，自己也不願意做出改變。

第1名 金牛座

金牛座看似誠懇老實，好像不容易被惹毛，不過一旦生起氣來，怒火就一發不可收拾，固執的個性完全看不到情緒轉好的可能。不管從好壞來說，都是屬於自我中心的類型。

星座

延伸閱讀

最不速配「情侶生日」組合TOP10 太熱情、太內向都是感情致命傷

12星座女「像什麼動物」 天秤高品味如鶴、水瓶是非現實動物

12星座「最想要什麼第一」 雙魚想要最可愛、這星座什麼都要No.1

12星座內斂度排行 第一雖不愛說話卻有獨特氣場

相關新聞

12星座「記恨時間」排行榜 金牛座固執「永遠不會忘記」

每個人的性格不同，生氣時的狀況也不同。有人情緒來得快去得也快，也有人內心老是會一直記仇。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的人，排列出氣最難消的星座分別有哪些。

唐綺陽星座運勢週報：牡羊小心老毛病復發 天蠍遇條件好對象

水星恢復順行，反思理財觀念及生活步調，揮別過去不好的地方，價值觀將有所轉變，也是改善健康狀況的好時機。土星將逆行，調整扛責任的方式，反思嚴格控管的意義及後座力，對於看不見的東西感到害怕，思考如何做出合理的選擇。

每日星座運勢／雙魚工作表現獲賞識 異性主動示好

2022-05-30牡羊座短評：運勢有由陰轉晴的傾向。【整體運★★★☆☆】愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是一種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙

殺破狼周運勢／白羊感到經濟吃緊 天蠍注意血光之災

白羊座金錢運方面，本週水星持續在金錢宮位退行，薪資有延遲發放的情形，月光族會感到經濟狀況吃緊。某些白羊座則是刷卡購買了昂貴的物品，發現有些瑕疵，退貨程序很麻煩。

6月生命靈數運勢分析：6號人逐漸走出迷霧 7號人賺錢機會降臨

假裝不存在的不看不聽，此刻的安逸，是否真如你所說的那般安逸？ 或是，可能，你經常騙別人之前，都先騙過了自己， 一避再避，但你知道的，避無可避，早晚而已。

羞愧感指數測驗 「你是不是總擔心給人添麻煩了？」

在羞愧感測驗得到分數，絕對不是什麼值得驕傲的事。儘管許多題目呈現出的特質並不討人喜歡，但無論如何，你還是要試著完全誠實地回答。畢竟你完全不用把測試結果給任何人看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。