12星座「最想要什麼第一」 雙魚想要最可愛、這星座什麼都要No.1

沒有人任何事情樣樣皆通，但多少都有屬於自己的長處，並且在該項目上有著不輸他人的自信。日本網站「占TV」最近分析12星座的人，分別在什麼樣的事情上，堅持想要奪取第一的位置。

牡羊座：任何事都想第一

好勝心強的牡羊座，無論是工作還是興趣，都不願意落於人後。只要碰上跟人競爭的場合，就會點燃他們的鬥爭心，不管碰到誰都會全力打倒對方。

金牛座：想要手上的東西是第一

金牛座重視物質，好比說飾品、包包或者衣服等等，都希望能夠持有獨一無二的物件，不管跟任何人比較都毫不遜色。

雙子座：想要知識量第一

雙子座好奇心旺盛，且為了解答自己的疑惑，願意花時間精力去學習、閱讀等等，因此在知識方面，有著不輸給任何人的信心。

巨蟹座：最想當老婆第一

巨蟹座擅長做家事、照顧小孩，認為自己當上老婆之後，一定可以把家庭治理得有聲有色。因此他們最希望的，就是找到好對象順利嫁出去。

獅子座：最想受女生歡迎第一

獅子座喜歡吸引眾人目光，在人群中經常居於領導地位，成為團體之中的核心，成為無論男女仰慕的對象。

處女座：想要證照數第一

處女座是腳踏實地的努力家，用功苦讀對他們來說一點都不困難，因此常常去研習各種不同領域的證照資格，替自己在職場上加分。

天秤座：想要朋友數量第一

社交性格的天秤座，對人際關係方面相當積極，因此累積了大量的同伴，就連在個人的社群網站上，好友數量也能媲美公眾人物。

天蠍座：想要性感第一

天蠍座熱衷於戀愛，為了得到對方的心，總會展現出自己性感的一面，讓他們成為自己的囊中物。

射手座：想外向第一

射手座個性活潑，行動力旺盛，最喜歡整天在戶外活動。好比有著許多露營經驗的他們，碰到生火、搭帳篷等雜事，都能夠完美達成。

魔羯座：想要成就第一

魔羯座渴望在社會上揚名立萬，不管碰上什麼狀況，都會盡可能完美達成手上的工作，藉此讓自己步步高昇。

水瓶座：想成為獨特性第一

水瓶座有著與眾不同的感性和思考模式，希望能過上不一般的生活。即使經常被周圍的人被說是怪咖，對他們而言也是一種獎勵。

雙魚座：想被說可愛第一

雙魚座個性天真浪漫，善於撒嬌，對誰都能綻放笑容。他們想一直被稱讚很可愛，這點上絕對不想輸人。