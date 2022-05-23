快訊

染疫開業醫服用抗病毒藥初體驗：腹瀉、嘔吐、舌苦麻

直播／病例數微降！本土+66247、死亡40例 境外36例

猴痘疫情擴散中：「傳染原因不明」怎麼防？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12星座「最想要什麼第一」 雙魚想要最可愛、這星座什麼都要No.1

聯合新聞網／ 綜合報導
根據星座的不同，想成為第一的事物也不同。圖片來源／ingimage
根據星座的不同，想成為第一的事物也不同。圖片來源／ingimage

沒有人任何事情樣樣皆通，但多少都有屬於自己的長處，並且在該項目上有著不輸他人的自信。日本網站「占TV」最近分析12星座的人，分別在什麼樣的事情上，堅持想要奪取第一的位置。

牡羊座：任何事都想第一

好勝心強的牡羊座，無論是工作還是興趣，都不願意落於人後。只要碰上跟人競爭的場合，就會點燃他們的鬥爭心，不管碰到誰都會全力打倒對方。

金牛座：想要手上的東西是第一

金牛座重視物質，好比說飾品、包包或者衣服等等，都希望能夠持有獨一無二的物件，不管跟任何人比較都毫不遜色。

雙子座：想要知識量第一

雙子座好奇心旺盛，且為了解答自己的疑惑，願意花時間精力去學習、閱讀等等，因此在知識方面，有著不輸給任何人的信心。

巨蟹座：最想當老婆第一

巨蟹座擅長做家事、照顧小孩，認為自己當上老婆之後，一定可以把家庭治理得有聲有色。因此他們最希望的，就是找到好對象順利嫁出去。

獅子座：最想受女生歡迎第一

獅子座喜歡吸引眾人目光，在人群中經常居於領導地位，成為團體之中的核心，成為無論男女仰慕的對象。

處女座：想要證照數第一

處女座是腳踏實地的努力家，用功苦讀對他們來說一點都不困難，因此常常去研習各種不同領域的證照資格，替自己在職場上加分。

天秤座：想要朋友數量第一

社交性格的天秤座，對人際關係方面相當積極，因此累積了大量的同伴，就連在個人的社群網站上，好友數量也能媲美公眾人物。

天蠍座：想要性感第一

天蠍座熱衷於戀愛，為了得到對方的心，總會展現出自己性感的一面，讓他們成為自己的囊中物。

射手座：想外向第一

射手座個性活潑，行動力旺盛，最喜歡整天在戶外活動。好比有著許多露營經驗的他們，碰到生火、搭帳篷等雜事，都能夠完美達成。

魔羯座：想要成就第一

魔羯座渴望在社會上揚名立萬，不管碰上什麼狀況，都會盡可能完美達成手上的工作，藉此讓自己步步高昇。

水瓶座：想成為獨特性第一

水瓶座有著與眾不同的感性和思考模式，希望能過上不一般的生活。即使經常被周圍的人被說是怪咖，對他們而言也是一種獎勵。

雙魚座：想被說可愛第一

雙魚座個性天真浪漫，善於撒嬌，對誰都能綻放笑容。他們想一直被稱讚很可愛，這點上絕對不想輸人。

星座

延伸閱讀

報稅月只能破財？12星座五月財運 處女座驚喜連連、這星座有最大轉機

最不速配「情侶生日」組合TOP10 太熱情、太內向都是感情致命傷

12星座女「像什麼動物」 天秤高品味如鶴、水瓶是非現實動物

12星座五月運勢解析 魔羯遇亂流有解、這星座離夢想只差一步

相關新聞

12星座「最想要什麼第一」 雙魚想要最可愛、這星座什麼都要No.1

沒有人任何事情樣樣皆通，但多少都有屬於自己的長處，並且在該項目上有著不輸他人的自信。日本網站「占TV」最近分析12星座的人，分別在什麼樣的事情上，堅持想要奪取第一的位置。

12星座下半年要注意甚麼？牡羊好運大開、獅子工作面臨轉折

時光飛逝，一轉眼已經來到熱情夏天，有很多朋友在上半年被運勢推著去面對陳年問題，逼著自己去突破跟轉換跑道，最近終於開始穩定下來。人說懂得處理細節就能掌握幸運，讓我們來看看在下半年，十二星座個別要注意什麼呢？

出不去仍被眷顧！最近桃花特別多 3生肖「擺脫單身」趁現在

每年的初夏、年中時期，台灣就進入了梅雨季。時不時降下的大雨實在讓人心煩，不過大家知道嗎？在這個梅雨期間卻有三大生肖桃花運特別旺，就算足不出戶、在家避雨，都還能被桃花運眷顧！科技紫微網今天就來揭曉，今年年中有望擺脫單身的生肖是誰？

唐綺陽星座運勢週報：處女工作孤軍奮戰 雙子這招讓桃花靠近

水星逆行金牛，回頭反思理財方式及價值觀的正確性，六月中之前，需正視金錢問題。火星衝刺，事情變得有效率，對創業者有利，多注意年輕人或自以為是者的行為。火木入相位，當心刀火燙傷。火木合相，別衝動，謹慎及忍耐會帶來好處。火星牡羊，把握七月前，打開新局面，注意暴衝的能量。金星進金牛，是金星的旺位，金牛和天秤特別有感，想要享受生活及美食。

每日星座運勢／射手工作獲得成就感 發現經商管道

2022-05-23 牡羊座短評：小心好心辦壞事。【整體運★☆☆☆☆】想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性

心理測驗／這張圖是奶油還是照明燈？預測自己將碰上什麼好事

出社會闖蕩，儘管有許多不如意的事情，但偶爾也是會碰上一些令人開心的驚喜。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，可以預測在不久的未來，將會碰上什麼樣的好事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。