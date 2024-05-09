國際護師節慶祝大會 蔡英文、陳建仁、韓國瑜出席支持護理人員

5月12日是國際護師節，衛生福利部、台灣護理學會與護理師護士公會全聯會下午共同舉行「113年國際護師節聯合慶祝大會」，蔡英文總統蒞臨會場，以行動支持護理師。蔡總統、台灣護理學會理事長廖美南及護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜共同進行傳光儀式。行政院院長陳建仁、立法院院長韓國瑜、衛福部次長王必勝都出席慶祝活動。

大會主席台灣護理學會廖美南理事長致詞時表示，護理師是醫療保健系統的骨幹，特別是災難意外發生時，更是一馬當先，例如今年4月3日花蓮大地震的當下，許多護理師在第一時間立即自動返院，全心投入緊急災難救護。理事長廖美南籲請政府能更積極重視與投資護理教育及優化護理職場，讓更多護理師參與衛生政策的擬定與決策。