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口罩令將解除！一票人「這原因」喊繼續戴：CP值超高

聯合新聞網／ 綜合報導
醫療照護等機構目前仍維持口罩防疫措施，衛福部疾管署昨表示，十九日起，民眾至醫療、醫事、老人福利等機構，可自行決定是否配戴口罩。本報資料照片
醫療照護等機構目前仍維持口罩防疫措施，衛福部疾管署昨表示，十九日起，民眾至醫療、醫事、老人福利等機構，可自行決定是否配戴口罩。本報資料照片

隨著新冠疫情趨緩，衛福部疾管署昨宣布，5月19日起，民眾至醫療、醫事、老人福利機構可自行決定是否戴口罩，執行1265天強制戴口罩規範全面解除。不過仍有許多人表示會繼續戴口罩，認為除了健康、習慣等因素，「戴了帥三倍」還有助提升顏值。

國內自2020年12月1日起，針對醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關等八大場域要求強制戴口罩，去年起，公共運輸、生活消費等場域口罩令逐步鬆綁，目前僅剩醫療照護等機構仍維持口罩防疫措施。19日起，醫療、醫事、老人福利機構皆改為「建議配戴口罩」。

針對口罩令解除，有人叫好少了束縛，但也有人支持口罩繼續戴好戴滿。對此，胸腔外科醫師杜承哲在臉書發文寫道，「口罩令鬆綁的意思就是：『你還是可以戴』。像我戴了帥三倍，感染機率也小好幾成，一定是繼續戴的」。

貼文曝光，許多網友留言支持，「我沒疫情前就戴，現在繼續戴」、「我還有一堆口罩，就算只是為了消耗庫存，也是會繼續戴」、「這輩子一定戴好戴滿～疫情前就在戴了，戴口罩之後，不用再像朋友形容我的：一年感冒兩次，一次感冒半年！防護感染真的超有感」。

除了健康因素，更多人認同戴口罩有助提升顏值，「戴了真的比較好看」、「戴上口罩真的是胸腔科德德」、「戴口罩帥三倍、年輕10歲（不用花錢打針、法令紋都消失了）」、「我一定續戴#顯臉小」。

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