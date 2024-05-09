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婚姻家庭法律諮詢專線30周年 婦女新知將推出「職場性平」專線

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
婦女新知基金會「婚姻家庭法律諮詢專線」今年成立30周年。記者葉冠妤／攝影
婦女新知基金會「婚姻家庭法律諮詢專線」今年成立30周年。記者葉冠妤／攝影

婦女新知基金會今慶祝「婚姻家庭法律諮詢專線」30周年。新知指出，30年來，專線接線總量高達8萬190通電話，目前每月平均有60、70通電話，離婚問題高居諮詢排行榜第一名，接著是子女監護，以及夫妻財產。新知預告，隨著性別平等工作法修法，越來越多人打來詢問職場性騷擾、懷孕歧視等問題，預計下半年再推出「職場性別平等諮詢專線」。

婦女新知基金會董事長洪惠芬表示，為實踐「女人幫助女人」的理念，並掌握修法的社會脈動及婦女需求，新知從1994年培訓民法諮詢志工，並成立諮詢專線，提供婚姻、家庭的免費法律諮詢，30年來接線總量累積8萬190通，培力750位接線志工，多年來，志工流動率一直不高，平均服務年資14年，從第一期就加入的資深志工蔡美芳甚至已服務29年，也有9名志工年資達20年以上。

婦女新知顧問、律師尤美女回顧婚家法律諮詢專線成立緣由，30年前仍是男尊女卑的社會，女性被視為傳宗接代的生產工具，懷孕被迫離職、結婚需冠夫姓、從夫居、財產歸夫所有，若離婚被掃地出門，就落入一無所有，新知一路從推動制定男女工作平等法（現為性別平等工作法）、家暴防治法、修正民法親屬編，成立諮詢專線除了協助無助的婦女，也藉此了解婦女遭遇的問題，作為修法參考依據。

婦女新知董事、律師陳令宜分析近10年來電，8成6為女性，1成2為女性，相較過往男性不到1成，近年男性已有逐漸增加趨勢。諮詢前三大問題，以離婚始終坐穩冠軍，子女監護、夫妻財產分占第二、第三名。有趣的是，民眾近年的離婚諮詢內容上，如何協議離婚、調解離婚的數量逐漸增加。她認為這與近年推動放寬離婚要件，新知倡議的「好聚好散」、「破綻主義的無過失離婚」有關。

新知婚家法律諮詢專線督導方麗群說，服務26年來，她常透過來電者的諮詢，反思自身處境，彼此成長，同時也在台北地院擔任家事調解委員的她，也會把法院遇到的實務經驗帶來諮詢室，跟來電者分享一但進入司法程序可能遇到什麼狀況。

方麗群說，現在網路資訊發達，接線過程偶爾也會被挑戰專業，志工必須不斷學習精進，才能更符合當代社會的諮詢需求。

洪惠芬說，有感於愈來愈多人來電諮詢職場性騷擾、懷孕歧視等問題，新知預計在今年下半年推出「職場性別平等諮詢專線」。

性別 職場 離婚

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