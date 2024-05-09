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四成年輕人金融素養待加強 立委盼入青年基本法

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日召開「青年基本法草案」公聽會，青年基本法牽涉青年創業、健康、福利、教育、參與、居住、婚育、文化、休閒等面向，討論內容包含青年的年齡範圍、是否建立專責單位、加強青年事務的溝通等。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日召開「青年基本法草案」公聽會，青年基本法牽涉青年創業、健康、福利、教育、參與、居住、婚育、文化、休閒等面向，討論內容包含青年的年齡範圍、是否建立專責單位、加強青年事務的溝通等。記者李芯／攝影

立法院教育及文化委員會今日召開「青年基本法草案」公聽會，除了較常討論的教育、居住、公共參與等議題外，有立委希望在草案中強化青年的金融教育。立委林楚茵指出，年輕人抵抗金融風險能力低，也有先考慮投資、收入不夠就分期、月光族等金融生活盲點，呼籲納入金融素養，避免年輕人輸在起跑點，陷入債務坑洞。

青年基本法牽涉青年創業、健康、福利、教育、參與、居住、婚育、文化、休閒等面向，討論內容包含青年的年齡範圍、是否建立專責單位、加強青年事務的溝通等。其中，林楚茵發言時提及，希望透過青年基本法的制定，給予青年必要的金融素養。

林楚茵指出，台灣金融研訓院2022年所做的金融生活調查顯示，20-29歲的年輕人之中，有四成金融素養待加強，他們抵抗金融風險能力低，可見金融教育還有努力空間。這項調查點出幾個年輕人的金融生活盲點，例如先考慮投資、收入不夠靠信用卡分期、月光族、無法支付時找家人代墊等。如今金融科技相對過去更加容易，推動金融普惠非常重要。

林楚茵表示，曾有媒體報導一名少年股神當沖、一夕致富，最後卻翻車賠了上百萬。很多年輕人認為當沖無本，以為是投資、賺錢的好方法，卻忽略了股市、產業脈動。根據2018年當沖違約數量統計，20-39歲占了快四成，將會導致這些年輕人信用損失，影響未來青年貸款、買房貸款、辦信用卡時的信用評等。

林楚茵盼青年基本法納入培養青年金融素養，沒有金融教育作為基底，可能讓年輕人輸在起跑點，陷入債務坑洞。林楚茵表示，經濟部、金管會是過去大家認為與青年沒有關係的部會，但若要青年主流化，就應該拉更多部會加入，加強金融素養、普惠金融。

年輕人 林楚茵 青年

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