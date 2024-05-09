快訊

客戶到銀行辦事到一半「長毛貓突然從窗口流出」員工曝牠真的是來工作的

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」

影／中彰交界溪尾大橋驚見2鴕鳥逛大街 警民聯手圍起來

配合總統就職典禮空中操演 桃機部分時段航班將有異動

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園國際機場配合「中華民國第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演」，部分時段航班將有異動情形，機場公司提醒旅客及接機民眾留意航班資訊。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場配合「中華民國第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演」，部分時段航班將有異動情形，機場公司提醒旅客及接機民眾留意航班資訊。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場配合「中華民國第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演」，於5月13、15、17日清晨組合訓練、5月19日下午預演及5月20日上午正式操演，部分時段航班將有異動情形，機場公司提醒旅客及接機民眾留意航班資訊，如有航班問題敬請洽詢航空公司。

機場公司表示，為使操演順利進行及降低對機場營運影響，機場公司於5月6日邀集軍方、民航局、飛航服務總臺、各航空公司及地勤公司等單位協調溝通，以「客機作業維持、貨機時間微調」為原則因應，將對旅客影響減至最低，同時提醒航空公司增加到場航班攜帶油量，並事先通知受影響航班旅客。

因空中操演影響，於空中組合、預演及正式操演時段，部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續航班亦可能因此遞延，機場公司提醒旅客提早規畫行程，出發前向航空公司確認航班資訊。

機場 航班

延伸閱讀

馬祖高雄包機 民航局：需協調航空公司運能

影／采盟攜YAMAHA街頭鋼琴傳愛 首戰邀鋼琴家張育瑞在桃機演出

3大包雜物被棄冰島機場！當地人整理驚見「3面台灣國旗」 網轟：丟臉丟大了

英國邊境系統全國性故障！多個機場旅客塞爆 內政部證實：問題已排除

相關新聞

今年首颱下周可望生成？ 氣象署：有低壓發展可能

氣象專家賈新興今表示，根據歐洲系集式預測來看，位於菲律賓東南方外海，有熱帶性低氣壓可望於周六、周日生成，下周可望形成今年...

增新機擴大路網布局 華航招募逾百位空服員明起報名

中華航空配合新機持續引進，擴大航網布局，今宣布招募逾百名客艙組員，明天中午12點起開放報名，報考標準須具有教育部認可學士...

配合總統就職典禮空中操演 桃機部分時段航班將有異動

桃園國際機場配合「中華民國第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演」，於5月13、15、17日清晨組合訓練、5月19...

台首顆自製氣象衛星「獵風者」 6月起助颱風強度預測

台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton）去年10月順利發射升空，中央氣象署今與國家太空中心（TASA）簽訂合作備忘...

今年條件最佳！「水星西大距」明登場 最佳觀賞時間曝

今年第二次的「水星西大距」，將於10日登場，水星與太陽距角將達26.4度，是今年四次西大距中觀賞條件最佳的一次。北市天文...

批晶鼎焚化爐違約 環團經濟部前遞交萬份反對連署書

晶鼎綠能科技公司規畫於彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，今年3月14日的舉辦的施工前說明會已招來諸多批評，今天超過10個環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。