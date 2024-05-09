配合總統就職典禮空中操演 桃機部分時段航班將有異動
桃園國際機場配合「中華民國第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演」，於5月13、15、17日清晨組合訓練、5月19日下午預演及5月20日上午正式操演，部分時段航班將有異動情形，機場公司提醒旅客及接機民眾留意航班資訊，如有航班問題敬請洽詢航空公司。
機場公司表示，為使操演順利進行及降低對機場營運影響，機場公司於5月6日邀集軍方、民航局、飛航服務總臺、各航空公司及地勤公司等單位協調溝通，以「客機作業維持、貨機時間微調」為原則因應，將對旅客影響減至最低，同時提醒航空公司增加到場航班攜帶油量，並事先通知受影響航班旅客。
因空中操演影響，於空中組合、預演及正式操演時段，部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續航班亦可能因此遞延，機場公司提醒旅客提早規畫行程，出發前向航空公司確認航班資訊。
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