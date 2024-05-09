批晶鼎焚化爐違約 環團經濟部前遞交萬份反對連署書

晶鼎綠能科技公司規畫於彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，今年3月14日的舉辦的施工前說明會已招來諸多批評，今天超過10個環保團體於經濟部前遞交1萬2千份反晶鼎焚化爐連署書，要求經濟部盡速與晶鼎解約，停止興建焚化爐。

環保團體今天早上於經濟部前集合，將1萬2千份的反晶鼎焚化爐連署拼貼成為一大張的連署牆，並以行動劇方式表達彰化縣民堅決抗爭到底的意志，並將這份連署牆遞交經濟部陳情，要求經濟部盡速解約停止興建晶鼎焚化爐，陳情書則由經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬代表接受。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，晶鼎焚化爐違法又違約，依據環境部環境管理署於今年3月28日網站公告，晶鼎焚化爐於2023年3月29日發現違反「環評法」開罰30萬元，並要求拆除違建；依據「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建營運轉計畫BOT案」，晶鼎案已於2020年9月簽約，許可期間自契約簽訂日起包括環評作業2年及興建期2年，即便環評可展延1年，但至今仍未完成環評作業，無法如期興建本計畫等已構成重大違約，請經濟部依約盡速終止合約，並要求晶鼎繳交違約金與罰款。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，今年3月14日晶鼎公司因未依環評規定舉辦開工前說明會，且未取得建照就先違法動工，開工前說明會現場更被黑衣人佔滿，環境部環管署已認定會場管理、人員意見發言處理等程序有相當瑕疵；另按「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫(BOT)案」投資契約20.5.2.3，乙方有重大違約事由時，甲方得選擇終止本契約之一部或全部。

彰化縣環境保護聯盟理事長張淑芬表示，彰化已經有9座焚化爐，彰化縣的空汙是全國第一糟，肺腺癌發生率也是全國第一，彰化縣絕對不該再增加任何一座焚化爐，更要逐年遞減焚化量。4月30日立委黃國昌在立院黨團提案表決，要求行政院履行政治承諾，立即停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐，提案也通過停止興建晶鼎焚化爐。