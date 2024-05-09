增新機擴大路網布局 華航招募逾百位空服員明起報名

中華航空配合新機持續引進，擴大航網布局，今宣布招募逾百名客艙組員，明天中午12點起開放報名，報考標準須具有教育部認可學士學位或以上，以及多益600分或同等英語能力，此次招考錄取人員預計陸續於8月報到，完訓後上線為旅客提供服務。

華航表示，此次招募客艙組員報考標準須具有教育部認可學士學位或以上，以及多益600分或同等英語能力，自5月10日中午12點至5月16日晚間11點59分於華航網站開放報名，預計5月25日進行初試，6月1日進行複試。應試者通過初、複試及綜合評量階段後將分梯安排受訓。

華航指出，今年已陸續引進A350-900、A321neo等客機，其中A321neo新世代窄體客機已有12架營運派飛，全機隊25架預計2026年交付完畢，也規劃2025年起引進24架787新廣體客機。機隊持續年輕化，也拓展航網營運版圖與增加班次，7月14日開闢台北往返西雅圖航線，造福往返台美旅客，搭配東北亞、東南亞每周共近400個班次。

華航表示，今年也同時招募120名機師，視員工為公司最重要的資產，致力打造健康及安全的職場環境，除連年獲選為新鮮人最嚮往夢幻企業外，也獲頒「幸福企業金獎」以及「亞洲最佳企業雇主獎」等殊榮。