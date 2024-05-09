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好天氣只有3天、今注意空汙 周日起至下周降雨增多趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地都是多雲到晴天氣，北部白天高溫26-27度，中南部30-32度，日夜溫差大。本報資料照片
今天各地都是多雲到晴天氣，北部白天高溫26-27度，中南部30-32度，日夜溫差大。本報資料照片

今天各地都是多雲到晴天氣，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，東部雲量仍稍多且有零星短暫雨機會，各地山區午後有熱對流雲系發展，可能帶來局部短暫雷陣雨，尤其南部地區發展可能較旺盛，有機會影響平地區域。

空氣品質部分，歐宗學表示，今天境外汙染濃度有逐漸降低趨勢，但空品改善速度可能較慢，西半部局部地區還是較不理想、仍有機會達橘色等級，外出留意空品影響。

氣溫方面，歐宗學表示，因為東北季風帶來的涼冷空氣明顯降低，今天清晨全台平地最低溫在新北市貢寮只有16.7度，北部市區也僅有20-21度，有明顯的涼意，預估白天高溫可回升到26-27度，日夜氣溫變化相當明顯，中南部地區晨間低溫也只有20-22度，白天高溫可回升到30-32度，會有更大的日夜溫差。

明天東北季風減弱，歐宗學表示，轉為偏東至東南風環境，水氣仍少，各地多雲到晴午後山區有局部短暫雷陣雨機會。

歐宗學表示，周六東南至偏南風環境，仍維持相似天氣型態。氣溫隨著東北季風減弱逐漸回升轉暖，白天高溫普遍回升至30度以上，南部內陸近山區可能會再度有35-36度高溫發生，戶外活動或工作者要留意氣溫變化趨勢，未來幾天又會變得暖熱許多。

周日鋒面接近，歐宗學表示，大氣環境轉不穩定，且水氣偏多，各地都將轉為多雲或陰天並有局部短暫陣雨，也可能有雷雨發生伴隨局部較大雨勢。

下周一鋒面通過後，東北季風增強，仍持續類似的不穩定天氣型態，但歐宗學表示，降雨熱區有隨鋒面南下而逐漸轉移到南部地區的趨勢。

歐宗學表示，下周二的天氣在新的預報看來有好轉趨勢、水氣將逐漸減少，但局部地區仍有短暫陣雨機會。

不過，歐宗學表示，下周後續期間持續有華南雲系或是鋒面系統在台灣附近活動，各地的降雨機率可能仍然偏高，不過會是午後陣雨型態或是不定時的短暫陣雨，依現階段預報還沒辦法確定。留意周日起到下周降雨有增多趨勢，要把握本周六以前的好天氣。

天氣動態 東北季風 高溫

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