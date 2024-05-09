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塞車又好想睡怎麼辦？試試這幾招「像潑一盆冷水」 瞬間提神

聯合新聞網／ 綜合報導
駕駛途中碰到想睡的時候，有幾種方法可以快速提神。圖／Ingimage
駕駛途中碰到想睡的時候，有幾種方法可以快速提神。圖／Ingimage

在疲勞的狀況下開車，會增加交通事故的風險，因此若是感到身體疲憊時，最好先休息一下，再重新出發。然而，有時也會碰到塞在車陣中動彈不得，讓人昏昏欲睡的情形。日本媒體「くるまのニュース」近來就分享，如果開車碰到瞌睡蟲來襲，卻又沒辦法立刻找到據點休息的時候，可以有哪些應對措施。

報導指出，其中一個讓自己維持精神的有效辦法，是立刻降溫。好比把冷氣開到最強，或者在冬天時刻意打開窗戶，如此一來就會像被潑冷水一樣，讓自己瞬間清醒。另外，還有大聲唱歌，或者先憋氣10秒左右，再一口氣深呼吸，讓大量氧氣進入腦中，都是清醒的好辦法。

除此之外，咀嚼的動作也有助於提神。可以在車上事先準備好一些有嚼勁、需要咀嚼動作的零嘴。還有透過穴道原理，在想睡的時候，用單手按摩頭頂上的「百會穴」，也是提神妙招之一。

當然，除了臨時措施以外，事前做好準備也很重要。像是在開車之前，應該避免服用會嗜睡的藥物；也該避免在吃太飽的情況下開車，特別是攝取糖份過高的食物，會讓血糖一口氣飆漲，使得睡意大增。平時生活忙碌，有時難以獲得充足睡眠，但為了避免悲劇發生，駕車前最好還是得做好準備。

交通事故 塞車 日本

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