曾馨瑩攜手唐寶 宣布支持唐氏症基金會「24小時全日托中心」

母親節將至，每位孩子都是媽媽的寶。唐氏症基金會今舉辦「牽起幼手，走一輩子」親子同樂會，永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩共同參加。曾馨瑩表示，社會角落有許多無法被照顧、沒有家人的重度身障者，需要24小時的照護，因此支持「24小時全日型住宿服務的計畫」，幫助重度身障者打造更多的愛與關懷，讓每個孩子都能在守護中長大。

「牽起幼手，走一輩子」親子同樂會活動集合唐氏症基金會旗下公托中心、親子館、非營利幼兒園等單位，透過互動式的親子遊戲攤位，涵蓋體能遊戲、藝術創作、益智操作，加上健康、友善、環保、永續四個ESG特色攤位，打造親子共玩、共學的場景，提供孩子和身障者一個共樂的遊樂環境。

曾馨瑩今天出席活動並宣布，今年將支持唐氏症基金會新成立的「24小時全日型住宿服務」，協助建置「多功能感官教室」，藉由環境的佈置讓重度身心障礙者學習探索環境、減低重度身障者焦慮不安的情緒，提升注意力，加強人際互動。

曾馨瑩是3名孩子的母親，她說，社會角落有許多無法被照顧、沒有家人的重度身障者，需要24小時的照護，唐氏症基金會去年成立了24小時全日托，提供他們一個家，成為他們的家人。因此今年希望透過支持「24小時全日型住宿服務的計畫」，提供他們一個更優質的學習環境，並藉由參與母親節親子同樂會，響應他們的理念，期盼為這群重度身障者打造更多的愛與關懷，讓每個孩子都能在守護中長大。

唐氏症基金會董事長林正俠也表示，當時會成立24小時全日型住宿服務計畫的起心動念，就是希望提供沒有家人的重度身障者一個家，並透過一對一的輔導，讓長期仰賴輪椅、高度失能的身障者，減緩失能速度。

林正俠指出，基金會依照院生個別狀況，規劃適合的體適能活動、結構化教學、營養計畫、健康照護等，讓他們有機會延緩老化、延長壽命。這次很榮幸永齡基金會的支持，其中多功能感官教室更是助他們抒解壓力、情緒穩定、提升學習動機的場域。