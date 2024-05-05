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立夏吃時令水果 芭樂這樣挑、輕彈鳳梨發出1聲音為首選

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農業部說明，台灣的番石榴一年四季都有生產，主要產地在高雄、彰化、台南等縣市。圖／農業部提供
農業部說明，台灣的番石榴一年四季都有生產，主要產地在高雄、彰化、台南等縣市。圖／農業部提供

今天是24節氣的立夏，又稱為「夏日正始」，標誌著春天的結束和夏天的開始。農業部表示，番石榴雖一年四季都有生產，但仍被視為立夏時令農作物；另目前也是鳳梨盛產期，建議民眾可透過大小、果皮色澤、輕彈果實等3撇步選購到風味最佳的鳳梨。

農業部表示，立夏指的是夏天從這一天開始。有句話說，「立夏不下，犁耙高掛；立夏無雨，碓頭無米」，可見這時多寡是農夫最煩惱的問題，所幸，通常冷空氣還會停留在台灣上空，帶來長時間的降雨，也就是梅雨。

而立夏時令的農作物包含了俗稱「芭樂」的番石榴。農業部說，台灣的番石榴一年四季都有生產，主要產地在高雄、彰化、台南等縣市；番石榴咬起來清脆爽口，含高量維生素C，具高抗氧化力，而不同月份的番石榴，外觀也會有所不同。

3至5月的番石榴，果肉較薄，外觀摸起來較光滑、果實的果臍較大，表面上會有明顯線痕，風味清甜；9至2月期間，此季節愈來愈接近涼爽天氣，水氣逐漸減少、氣溫逐步下降，也進入番石榴品嘗的最佳時節，這時果肉會較厚、果臍較小，外觀表面凹凸，口感嚐起來較為爽脆。

另外，目前也是鳳梨的季節。農業部表示，每年的3至7月為鳳梨盛產期，產地由南部一路往北進入盛產，在氣候溫暖且陽光充足的環境，鳳梨特別香甜多汁，想要品嚐鳳梨好滋味的民眾可以趁現在挑選購買。

農業部也分享3個挑選鳳梨的撇步，首先是大小及外觀，可挑選大小落在1至1.5公斤的中小型果，此大小適合小家庭一起食用。果實結實飽滿呈短圓筒狀、果皮無裂縫及碰傷、果目大而開展、果梗切口則要小且新鮮、果實聞起來有一股濃郁香味者為佳。

果皮色澤部分，農業部表示，鳳梨成熟是由頭部往尾部（冠芽端），慢慢由綠色轉變成橙黃色，但不同季節，其最佳成熟度之轉色程度不一。春果（2至3月）可以挑選5分之3轉黃至全黃；夏果（4至7月）5分之1至5分之3轉黃即可。

第3個撇步就是用手指輕彈果實。農業部表示，就如同選購西瓜一般，挑選鳳梨可以用手指稍微輕彈果實。若出現鼓聲果（手指輕彈鳳梨聲音似打鼓聲），其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，室溫下可儲放約1周，為購買首選。

若手指輕彈鳳梨時，聲音似彈肌肉聲，表示該鳳梨多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，天氣熱時易有發酵味，須盡早食用

農業部分享購買鳳梨3撇步。圖／農業部提供
農業部分享購買鳳梨3撇步。圖／農業部提供

立夏 農業部 鳳梨

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