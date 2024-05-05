今天立夏好熱 強對流影響慎防大雨雷擊 這2天東北季風到急降溫

今天是24節氣的立夏。中央氣象署預報員張竣堯表示，代表說慢慢有夏天的天氣情況發生。未來一周溫度的確有降溫出現，隨著愈接近夏天，降溫的機會愈來愈少。今天各地有局部較大雨勢發生，非必要避免前往山區活動、留意安全。今晚至周二金馬局部霧影響能見度。

今天鋒面接近，各地天氣不穩定、水氣偏多，張竣堯表示，目前台灣海峽上空有明顯的對流系統發展，影響西半部地區，明天、周二水氣仍然偏多。

張竣堯表示，明天鋒面通過北部海面，周二華南雲系通過台灣，整體水氣偏多。周三、周四受到東北季風影響，北台灣溫度會稍微轉涼，其他地區早晚偏涼一些。周五、周六各地又恢復晴朗穩定的天氣。

今天台灣上空雲量偏多，張竣堯表示，主要是中國大陸有一道鋒面向西南延伸，台灣屬於在鋒面前的環境，整體天氣不穩定。特別注意台灣海峽上空有明顯的線狀對流在發展，雲頂溫度可看到偏冷的情況，代表這樣的對流發展高度偏高的系統。

張竣堯表示，對流系統稍早已經通過澎湖縣地區，造成明顯的強降雨，並且有局部大雨發生。這波降雨正在向東移動，目前正在影響西半部地區。特別提醒，這樣的強對流系統，常常會伴隨雷擊及強陣風。

今天降雨趨勢，張竣堯表示，這波降雨主要影響今天的上半天，各地都有降雨機會，並且有局部陣雨或雷雨，各地也有局部較大雨勢發生情況，今天非必要避免前往山區移動。下半天雨勢就會比較緩和一些。

未來一周降雨趨勢，張竣堯表示，明天鋒面通過北部海面，北部、東半部地區短暫陣雨，其他地區午後短暫雷陣雨發生。周二主要受到華南雲系東移通過的影響，中部以北、東半部地區仍然有些短暫陣雨發生，雨勢上比較明顯一些。

張竣堯表示，周三、周四受到東北季風影響，主要是迎風面的北部、東半部地區短暫陣雨，其他地區主要是山區會有午後對流發展。周五、周六東北減弱，環境會吹東風，主要降雨在東南部地區，午後山區有對流發展。