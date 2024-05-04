愛肝達人站／「地震」與「車震」哪一種比較危險？

腦筋急轉彎：「地震」與「車震」哪一種比較危險？

有人回答說：這要問前台大校長「孫震」了！

最近地震頻繁，尤其常在半夜震醒多個人，讓台灣許多人半夜不得安寧。

比起地震，車震帶來的震撼也不遑多讓，尤其當你知你的另一半或男女朋友與別人在車震時，那內心的「震」撼可能比地震大得太多了，也可能發生比地震更嚴重的後果！

地震是天災，無法避免也不容易事先得知，車震是當事人自動自發，兩情相悅，異性相吸的天然法則，也是不少男女朋友交往中一個常見的過程，雖然可能是開心無愧的，但也可能是逾越了一些規範，不是正常關係下，不該發生的…。這情形，通常當事人所謂兩造心裡都有數的。

事實上，除了地震、車震之外，人體有時也會「自震」—自己震動。孟子說：「吾不忍其觳觫，若無罪而就死地。」一頭牛活生生的要被宰殺了，醫療上要去手術了，法庭上要被宣判了，甚至有人要做核磁共振，一上機台就抖個不停，以上這些都是心理因素，對生命都不大有直接影響。

與生命有關的人體自然的震動，就是細菌感染時常見的發抖，細菌一旦侵入到血液內，會分泌一些化學物質，讓你忽冷忽熱，讓你發抖，因此醫療上如果你有發燒或發燒前有發抖，大概是有菌血症了，細菌侵入你血液中了。一般感冒病毒感染，通常人是不會發抖的，因為病毒不會製造那些毒素。

天氣冷了，冷得厲害，人也會發抖，利用發抖產生熱量，提高體溫，維持生命。以上是全身發抖，全身震起來的情形。

還有一種情形，是身體器官出了問題而引起的局部震動。例如，臨床上懷疑甲狀腺機能亢進，醫師通常會叫病人雙手舉平，看會不會發抖。如果加上心跳加快、體重減輕，通常就是甲狀腺機能亢進了。

甲狀腺分泌甲狀腺素過多，好像車子的油門踩太大，一直加油一樣，讓人體整個身體一直機動起來，全身總動員，體內能源消耗，過多人變瘦，人會抖都是典型的症狀。

還有一種會不自然的震動，就是巴金森氏症，這些年來，得巴金森氏症的人愈來愈多。其典型症狀就是人會不自主的抖動，尤其雙手不自主的抖動，走路小步化、亦步亦趨、面容僵硬、字愈來愈小，都是典型症狀。碰到手抖的病友，我常問家屬：「數鈔票會抖嗎？」見錢眼開、龍心大悅，此時地震車震人震都不重要了，金錢不是萬能，但沒錢什麼都不能，如果數鈔票就不抖了，那表示以上病症都不存在，可以高喊「萬福金安」了。

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