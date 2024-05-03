公費癌篩直送公司 國健署加碼「主動追陽」促回診

癌症41年蟬聯台灣10大死因之首，現代人忙到沒空赴醫院篩檢，國健署將乳癌、大腸癌、口腔癌、子宮頸癌公費篩檢直送公司，去年起再加碼「主動追陽」模式，促回診把握治療時機。

衛生福利部國民健康署癌症登記報告，110年新發生癌症為12萬1762人，平均每4分19秒就有1人罹癌。由於癌症初期無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚。國健署提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌公費定期篩檢，有助早期發現、早期治療。

家庭、職場蠟燭兩頭燒，行事曆排滿待辦事項，癌症篩檢難插隊。國健署癌症防治組長林莉茹告訴中央社記者，其實公費癌症篩檢可直接送到公司，增加篩檢可近性，女性員工符合婦女乳房X光攝影檢查資格滿20人，可向衛生局或醫療機構提出需求，讓乳房攝影檢查巡迴車開進公司。

林莉茹進一步說明，除了乳癌篩檢以外，只要企業內部符合公費癌症篩檢職場到點設站資格人數，包含大腸癌、口腔癌、子宮頸癌，都可以享有公費癌篩直送公司的服務。至於肺癌篩檢，由於低劑量電腦斷層（LDCT）儀器設備過大，暫時無法提供醫院以外場地的篩檢服務。

透過定期癌症篩檢，及早發現治療，有助延長生命。根據資料，每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率；嚼食檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險。

另外，每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

癌症篩檢結果如有異常，應儘早至醫療院所接受進一步檢查，以確認身體的狀況。林莉茹表示，已推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，針對大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌等癌症篩檢結果為疑似異常個案，自去年中旬開啟「主動追陽」模式。

林莉茹說，透過「主動追陽」模式，衛生單位會主動向民眾進行健康指導及說明後續檢查相關注意事項，依民眾就醫意願協助妥適安排，完成進一步就醫診斷，以利及早處置，配合後續追蹤、治療，降低癌症所帶來的威脅。