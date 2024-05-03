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銀離子敷料5月起納部分健保給付 造福糖尿病患大面積傷口

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
銀離子敷料5月起納部分健保給付，造福糖尿病等許多大面積傷口患者。記者周宗禎／翻攝
銀離子敷料5月起納部分健保給付，造福糖尿病等許多大面積傷口患者。記者周宗禎／翻攝

醫界發表最新研究指出，糖尿病人若足部潰瘍，5年死亡率達30%，足踝以上截肢5年死亡率更飆升至70%，傷口照護至關重要。但目前新式傷口「銀離子敷料」糖尿病足等慢性傷口健保一直無給付，許多患者無力自費。5月1日起糖尿病足二級以上傷口納入給付，預估將有20萬以上糖尿病患受惠。

奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞表示，銀離子敷料含有微小離子銀(Ag+)或金屬銀(Ag)。這些銀離子有抗菌、保濕、促進傷口癒合效果，也是各醫院傷口中心常用敷料，能有效改善傷勢，更是傷口照護重要武器，能提供很好的持續抗菌能力，還能配合海藻膠纖維，提供傷口合適濕潤度，是取代一般藥膏更好的選擇。

林祐丞表示，奇美醫院107年成立傷口照護中心，針對不同問題傷口提供多樣敷料精準治療。5月1日銀離子敷料針對糖尿病足二級以上傷口納健保給付，讓許多經濟上無法負擔的病人也能獲得足夠協助，是非常好的健保政策。

他說，奇美醫院配合健保局推動「傷口外展」服務，已服務36人次，各種敷料使用是照顧慢性傷口利器，更提供最佳健康照護服務。衛福部統計糖尿病已躍居國人十大死因第6名。一旦足部潰瘍不僅增加住院率、提高醫療成本，影響生活品質，嚴重者甚至下肢截肢。

銀離子敷料5月起納部分健保給付，造福糖尿病等許多大面積傷口患者。記者周宗禎／翻攝
銀離子敷料5月起納部分健保給付，造福糖尿病等許多大面積傷口患者。記者周宗禎／翻攝
銀離子敷料5月起納部分健保給付，造福糖尿病等許多大面積傷口患者。記者周宗禎／翻攝
銀離子敷料5月起納部分健保給付，造福糖尿病等許多大面積傷口患者。記者周宗禎／翻攝
銀離子敷料5月起納部分健保給付，造福糖尿病等許多大面積傷口患者。記者周宗禎／翻攝
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