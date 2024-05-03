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7-ELEVEN門市預購推逾30款「粽」夏美味！名菜入粽、南北粽大PK

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市預購逾30款「粽」夏美味登場，端午送暖愛心認捐首度推出4款禮盒。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購逾30款「粽」夏美味登場，端午送暖愛心認捐首度推出4款禮盒。圖／7-ELEVEN提供

端午節倒數一個月，7-ELEVEN門市預購網羅星級飯店、地方名店、台菜餐廳等，推出逾30款粽類，南北風味粽、蔬食粽、冰粽、甜粽等一應俱全，方便消費者依照口味喜好選購，更將經典菜色入粽、集結各式必備特色沾醬，即日起至6月4日任選3件以上92折。此外，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台攜手4家公益團體，首度推出4款不同的端午愛心禮盒供民眾認捐，有名廚招牌粽、平安發財麵、古早味南北粽等，多元化認捐選擇，鼓勵民眾響應送暖。

7-ELEVEN預購觀察到近年消費者飲食習慣轉變，更願意嘗試口味獨特的粽類，造型小巧的粽類亦成為熱銷品項，如「阿灶婆一口鮑魚粽」及「楊哥楊嫂小巧魷魚粽」等。今年7-ELEVEN預購攜手多家星級飯店和地方名店，並將名菜入粽，全通路獨家推出礁溪寒沐酒店「寒沐櫻桃鴨粽」、與晶華酒店結合經典年菜的「晶華佛跳牆粽」、呷七碗攜手米其林必比登名店小王煮瓜推出的「黑金蛋黃控肉粽」，更有融合北投傳統獨特飲食文化「酒家菜」料理的「北投老爺酒店紹興東坡肉粽」；喜歡甜粽也別錯過，網友首推鹼粽吃法，首度與豐年果糖合作開發的「豐年果糖經典鹼粽」，每顆不到50元就能享受經典的童年好滋味。

看好端午節相關食飲商機，7-ELEVEN預購也同步推出「沾醬神隊友」系列，像是「虎尾農會花生粉」、「屏大甜辣醬」、西螺百年醬油老店「瑞春醬油辣椒醬油膏」還有中部知名的「大芳花生辣醬」等，全台逾6,900門市皆可預購取貨。

此外，7-ELEVEN也在端午佳節為更多家庭送上暖心祝福，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台首次發起端午愛心認捐，攜手財團法人創世社會福利基金會、財團法人華山社會福利慈善事業基金會、財團法人人安社會福利慈善事業基金會、財團法人高雄市慈善團體聯合總會發起「端午送暖」活動，推出4款端午禮盒供民眾認捐。「把愛找回來」近年來觀察到民眾對於捐物的參與度提升，除粽子外，也推出了平安發財麵加紅豆香米粥的禮盒組，提供多元化的選擇，價格從239元至499元皆有，將助經濟困難或失能家庭、街友、獨居長輩等溫馨度佳節。

7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「明華冠軍杏鮑菇栗子素粽」5入售價385元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「明華冠軍杏鮑菇栗子素粽」5入售價385元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台攜手公益團體，首度推出4款端午節愛心禮盒供民眾認捐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台攜手公益團體，首度推出4款端午節愛心禮盒供民眾認捐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「紅豆食府功成名就包粽組」售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「紅豆食府功成名就包粽組」售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「豐年果糖經典鹼粽」5入售價249元（附2包豐年果糖包）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「豐年果糖經典鹼粽」5入售價249元（附2包豐年果糖包）。圖／7-ELEVEN提供
端午節倒數一個月，7-ELEVEN門市預購網羅星級飯店、地方名店、台菜餐廳等，推出逾30款粽類，南北風味粽、蔬食粽、冰粽、甜粽等一應俱全。圖／7-ELEVEN提供
端午節倒數一個月，7-ELEVEN門市預購網羅星級飯店、地方名店、台菜餐廳等，推出逾30款粽類，南北風味粽、蔬食粽、冰粽、甜粽等一應俱全。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「寒沐櫻桃鴨粽」4入售價489元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「寒沐櫻桃鴨粽」4入售價489元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「清原綜合Q心晶冰粽」6入售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「清原綜合Q心晶冰粽」6入售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「晶華佛跳牆粽」4入售價699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「晶華佛跳牆粽」4入售價699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「呷七碗X小王煮瓜黑金蛋黃控肉粽」5入售價390元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月4日推出端午節預購，「呷七碗X小王煮瓜黑金蛋黃控肉粽」5入售價390元。圖／7-ELEVEN提供

端午節 粽子 華山基金會 超商

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