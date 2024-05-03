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花東振興7月上路挨批太晚 觀光署評估是否提早到6月

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
太魯閣國家公園因地震封閉，衝擊花蓮觀光人氣。本報資料照片
太魯閣國家公園因地震封閉，衝擊花蓮觀光人氣。本報資料照片

交通部預計7月推出花東振興觀光方案，不僅當地業者喊話希望盡快實施，觀光學者也認為，實施時間有點晚，7月面臨暑假旺季，應該4到6月實施。對於是否研擬提早到6月實施，觀光署長周永暉今說，可以研究，正傾聽地方意見，要考量災後復建進度、餘震狀況，並參考振興時間點對於成效最大化等因素。

交通部宣布花蓮地震災後振興觀光方案，提供自由行及團客於花蓮及台東合法旅宿住宿補助。自由行部分，花蓮周一至周四入住每房補助1000元，周五至周日入住每房補助500元；台東周一至周四入住每房補助1000元。團體旅遊部分，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元；每家旅行社最多申請5團。

由於觀光署預計觀光振興方案7月1日上路，不少業者認為時間點過晚。高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨也說，救災是救急不救窮，業者普遍擔心的是4月到7月訂單一路下滑，若真正要鼓勵振興，應該是在這段時間比較適合。

周永暉今指出，除了考量當地災後復建的進度及餘震狀況，也要參考振興時間點對於成效最大化等因素。是否提前實施，目前正在評估，也正傾聽地方意見，確切日期還未定。

台東 災後 花蓮

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