年輕族群心理諮商補助年中將到期 逾2萬人受惠

由於近年青少年自殺死亡率逐年上升，為提早接住「藍色」少年們，衛福部在去年8月起推出「年輕族群心理諮商方案」，補助15至30歲民眾，3次免費諮商，為期一年。衛福部心理健康司長陳亮妤表示，目前正在研議是否繼續推動，確定後會對外說明；該措施已經服務超過2萬人，並轉介高風險族群就醫。

根據衛福部心理健康司統計，2022年全國自殺人數共3787人，比前一年上升202人，增幅5.6％；死因排名第12位。若依照年齡分布，14歲以下19人、15至24歲264人、25至44歲1096人、45至64歲1270人、65歲以上1138人。

台灣自殺防治協會理事長呂淑貞指出，協會將在下周辦理記者會，公布自身身亡資料以及通報狀況，也會請專家解析年輕族群上升趨勢；另外針對中壯年部分也會與國際比較數值，特別是包含警察等第一線職場壓力也會說明。

年輕族群心理諮商方案，補助15至30歲民眾，一年三次免費諮商補助；去年剛推出時獲得外界回響，甫推出就直逼人數，衛福部加碼預算讓心理諮商補助預算破億元。截至4月底，已經有2萬5024人使用該補助，總使用人次為6萬3533人次。

陳亮妤說，經評估達轉介風險者約占33%，希望透過商補助，讓高風險個案得以從更前端及時預防處理，並讓專業醫療團隊介入與治療。由於補助計畫從去年8月開始為期一年，將在今年年中落幕，她表示，是否延長計畫及如何執行將在確定後會對外說明。

另外，衛福部已著手引進澳洲「心理急救包」，為讓周遭的人可以及早辨識身旁親友的求救訊號。陳亮妤指出，心理急救包在去年已經完成審核，今年年初已簽訂相關事宜，今年第二季推國際督導培訓課程，今年下半年將持續依照引進流程持續進行。

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