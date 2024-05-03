以哈停火談判重現曙光，以及美國4月消費者信心指數連3個月下滑，造成國際油價下跌。中油持續啟動油價平穩機制，預估6日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2元。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.3元，95無鉛汽油每公升30.8元，98無鉛汽油每公升32.8元，超級柴油每公升為26.8元。

根據中油浮動油價公式，累算至5月2日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶87.05美元，較上週88.38美元下跌1.33美元；新台幣兌美元匯率為32.532元，較上週32.579元升值0.047元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲3.3元，柴油每公升調漲4.7元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估6日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.2元。