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「找對象前記得先握手」 泌尿科醫證實：男性握力越強 性能力越佳

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師陳昭安近日在臉書證實，男性的性功能強不強，與手的握力有關。此為握手示意圖。 圖／Ingimage
泌尿科醫師陳昭安近日在臉書證實，男性的性功能強不強，與手的握力有關。此為握手示意圖。 圖／Ingimage

泌尿科醫師陳昭安近日在臉書證實，男性的性功能強不強，與手的握力有關。陳昭安表示，若手的握力增加5公斤，性能力勃起的障礙就能降低約18%的機率。陳昭安對此還幽默建議女性：「找對象前記得先握手。」

男性手的握力與性功能息息相關，陳昭安所引用的醫學研究數據來自南韓，根據南韓全南國立大學（Chonnam National University）在2017年發布於「老年男性」（The Ageing Male）期刊的「老年男性握力與勃起功能障礙的關聯」報告中指出，男性的手的握力每增強5公斤，出現勃起功能障礙的風險就能降低18％，意即握力越強，性能力也越佳。

該研究母體為1771名55歲以上的男性，研究也發現，握力越低的男性，面臨中度或重度勃起障礙的風險越高，勃起障礙與否，與男性的年齡、血紅素和健康狀況息息相關。

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