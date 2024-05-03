午後注意雷雨 吳德榮：周末晴朗炎熱 上看36度高溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天雲量減少、白天氣溫略升；東半部有局部短暫陣雨，西半部近山區午後有短暫陣雨或雷雨的機率。北部18至28度，中部19至32度，南部21至34度，東部20至30度。

明天各地多雲時晴，吳德榮表示，氣溫升，白天熱如夏，各地高溫皆回到30度以上，南部最高溫達36度左右；西半部近山區午後及東半部有局部陣雨或雷雨。

周日是24節氣的立夏，吳德榮表示，鋒面接近，天氣仍偏熱，大氣趨不穩定，各地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後機率最高。

吳德榮表示，下周一、周二微弱鋒面掠過北部海面，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他地區為多雲時晴。

下周三另一鋒面快速南下，吳德榮表示，其影響的程度、模式頻繁調整，需持續觀察。下周四、周五大陸高壓挾乾空氣南下，各地晴朗穩定，白天舒適微熱、清晨氣溫降得很低，將有15度左右的平地最低氣溫出現。