退輔會辦志工幹部研習 提供榮民榮眷打掃就醫服務

為提升志願服務人員專業知能，退輔會近日舉行「榮欣志願服務領導幹部研習及觀摩」活動。退輔會副主委李文忠表示，榮欣志工協助榮服處照顧單身獨居、雙老等榮民眷關懷訪視、居家打掃、陪伴就醫等服務，提供最優質的照顧服務。

退輔會今天傍晚發布新聞稿指出，4月30日在清境農場舉辦3天2夜「榮欣志願服務領導幹部研習及觀摩」活動，邀集各榮服處、榮總含分院等95位業管主管、承辦人及志工幹部參訓，期許將所學新知運用於服務照顧工作及輔導榮民榮眷工作。

退輔會表示，此次活動邀請員榮醫院院長張克士、南開科技大學教授黃啟瑞等人擔任講座，講述領導的藝術、社會資源的結合與運用、建立志工督導體系、性別平等教育，及分享志工團體管理運作及領導團隊實務經驗，讓參訓的學員們從理論與實務課程中，體驗團隊合作與分工的重要。

退輔會副主委李文忠於結訓典禮致詞肯定114個榮欣志工隊、3142位志工，秉持「服務不打烊」的精神，協助榮服處照顧單身獨居、雙老等榮民眷關懷訪視、居家打掃、陪伴就醫等感動服務，提供最優質的照顧服務。

李文忠指出，在台灣不論是在偏遠地荒的山區、人煙稀少的鄉村，甚至是離島地區，都有榮欣志工走過的足跡、服務的榮民榮眷，這些數不盡無私奉獻的故事，必會永遠傳揚下去。

退輔會表示，環境教育課程安排學員至台大梅峰農場，藉由參觀高冷地園藝教學研究與友善環境農業示範經營基地，讓志工夥伴們體驗農場有機、安全、健康的耕作環境，透過環教人員的帶領，觀察環境、生物的多樣性與相互依存的關係，認識台灣中海拔生態之美。

根據退輔會官網資訊，榮欣志工召募對象為榮民、榮眷年滿15歲以上為主，未具上述身分者為輔。服務項目為照顧獨居年長榮民及榮民遺眷，包含居家照顧、送餐服務、環境清掃、家事協助、陪伴就醫、友善訪視、電話問安等，以及協助退輔會加強榮民、榮眷服務工作，並主動參與天然災害救難活動。