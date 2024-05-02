潮濕悶熱過敏發作好惱人 中醫師建議來碗四神湯

季節交替潮濕又悶熱，過敏不請自來好惱人。中醫師建議，可多吃山藥、薏仁等食材去濕、清熱外，來碗平補的四神湯也是很好選擇，能提振食慾，有助調理過敏體質。

最近天氣變化大，忽冷忽熱又下雨潮濕，進入梅雨季，惱人過敏好發。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師王明仁今天告訴中央社記者，最近小朋友以鼻過敏居多，成人則多半是異位性皮膚炎、濕疹等症狀。

王明仁表示，現在正值季節變化，暑氣、濕氣等病氣會傳到人體，以中醫的觀點，會使用清暑、利濕的藥方治療，同時建議可以多吃山藥、薏仁等食材，去濕、清熱外，也適合腸胃道比較虛弱的人。

日常飲食部分，王明仁說，平補的四神湯具健脾肺、調體質作用，四神也就是山藥、茯苓、芡實加上蓮子這4味藥材，有助補氣利濕，相當適合台灣人，虛寒或燥熱體質都可適量服用，其中茯苓成分，研究證實具有抗過敏作用。

王明仁強調，過敏可能是因為免疫失調，加上環境溫度、濕度變化而誘發，穿著上可採洋蔥式穿搭，避免進出室內外溫差過大，另外也可試著了解過敏原在哪，過敏是長期問題，針對體質的調整很重要。