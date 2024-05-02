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氣象署：4月均溫達25.7度 歷年同期最高

中央社／ 台北2日電
氣象署今天表示，統計全台11個平地測站，今年4月平均氣溫達攝氏25.7度，是歷年同期最高溫。本報資料照片
氣象署今天表示，統計全台11個平地測站，今年4月平均氣溫達攝氏25.7度，是歷年同期最高溫。本報資料照片

氣象署今天表示，統計全台11個平地測站，今年4月平均氣溫達攝氏25.7度，是歷年同期最高溫；降雨方面，全台大多偏多雨或正常；日照時數大多偏多或正常，較氣候平均值多18小時。

中央氣象署今天在臉書「報氣候-中央氣象署」表示，今年4月氣溫極端偏高、雨量偏多。

氣溫方面，全台11平地測站平均氣溫較同期高2.4度、達25.7度，是歷年4月同期最高溫。

累積雨量部分，今年4月平均122.9毫米，較氣候平均值多2成，全台大多偏多雨或正常，僅宜蘭、花蓮雨量偏少，宜蘭及花蓮站的月累積雨量分別為該站同期第7、8少；降雨天數部分，4月平均為11天，與氣候平均值11.8天相近。

日照時數部分，4月平均為140.3小時，較氣候平均值122.3小時多18小時。

氣象署說明，11個平地站分別為基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春。

氣溫 氣象署 雨量

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