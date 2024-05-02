2024長榮航空城市觀光馬拉松 即日起開放報名

「長榮航空城市觀光馬拉松」將於10月27日在總統府前盛大開跑，即日起於官網開放報名，組別包含全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共2.4萬個名額。為鼓勵跑者突破成績、挑戰自我，今年調高全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金、並加贈台灣馬拉松選手全馬組男女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，幼苗團體組冠軍還能獲得周庭印一週專屬特訓班課程。

長榮航空表示，今年「長榮航空城市觀光馬拉松」賽事主視覺，邀請休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247設計，他以自己多次搭乘長榮航空訪台經驗，以及去年親臨賽事現場的感受作為靈感來源，將跑者能在賽道上看到的台北地標及休士頓的知名地標展現於創作中。

長榮航空指出，今年長榮航空馬拉松「幼苗計畫」邁入第三年，10公里組內再額外增加個人及團體組的獎項，除提供男、女個人組前五名的優勝獎金外，湊滿5人組隊並登記團體組別，優勝隊伍除可獲得NIKE跑鞋每人一雙，更可參加「印帝」周庭印的一週專屬特訓班。

粉絲專頁「長榮航空懂跑部」推出的「懂跑訓練班」，今年由NRC教練吳信和、李智群、好運跑班教練陳盛琦、萌少女跑跑班教練陳雅芬開課，開課地點有台北、新北、桃園、新竹等地，並提供10K、半程及全程馬拉松3種課程，帶領跑者從賽前訓練到賽事當天的補給規劃。

長榮航空表示，自2018年舉辦首屆城市觀光馬拉松至今，每年皆從報名費提撥120萬捐贈給社福單位，今年則結合長榮航空的「讓我伴你飛」兒童早療支持計畫，將120萬捐贈與家扶基金會及伊甸基金會。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空調升全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金，加贈台灣馬拉松選手全程馬拉松組男、女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，還送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。