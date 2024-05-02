端午離島第2波加班機 5月6日上午9時開放訂位

日前有一名網友在臉書社團「一起來釀酒，一起來泡酒」上貼出一組照片並難過發文表示，「殘念⋯慘⋯因自己過度自信的後果，現在心裡五味雜陳」。從照片中可見，有一缸已釀好的葡萄酒灑滿浴室，感覺彷彿快要可以聞到酒香味，讓網友深感可惜！引發熱議。

2024-05-02 10:29