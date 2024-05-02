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端午離島第2波加班機 5月6日上午9時開放訂位

中央社／ 台北2日電
端午離島第2波加班機將於5月6日上午9時開放訂位。聯合報系資料照
端午離島第2波加班機將於5月6日上午9時開放訂位。聯合報系資料照

民航局今天宣布，端午連假第2波加班機，規劃金門及澎湖航線，共提供8832個座位，將於5月6日上午9時統一開放訂位。

交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，為因應民眾端午節返鄉及旅遊需求，針對需求較高的金門及澎湖規劃第2波加班機，其中澎湖航線提供6808個座位數，金門航線提供2024個座位數，總計提供8832個座位數。

民航局指出，第2波加班機5月6日上午9時統一開放訂位，目前各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局提醒，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如5月6日訂票者，應於5月8日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局 航線

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