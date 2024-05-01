桃勤拖車「油管爆裂」引擎冒煙 緊急清理未影響航機　

今天上午桃園機場進行國泰航空CX407航班地勤拖離作業時，傳出桃勤拖車油管爆裂，引擎冒出白煙。桃勤公司表示，第一時間已改派另一輛拖車作業，並緊急清理滑行道漏油情形，後續仍正常運作國泰航空航機拖離作業。

桃勤公司一輛拖車今天上午於桃機滑行道進行拖離國泰CX407作業時，拖車引擎突然冒出白煙，油管爆裂，所幸無影響班機。桃勤公司緊急改派另一輛拖車接續拖離國泰航空班機作業，並清理滑行道漏油情形。

桃勤公司表示，因飛機拖車油管爆裂，立刻更換一台航機拖車作業，航機原定上午8點出發，上午8點16分旅客已完成登機退橋，並接掛拖車待塔台放行，因香港線進行流控，每20分鐘放行一架，班機已接掛拖車由塔台放行。