桃勤拖車「油管爆裂」引擎冒煙 緊急清理未影響航機
今天上午桃園機場進行國泰航空CX407航班地勤拖離作業時，傳出桃勤拖車油管爆裂，引擎冒出白煙。桃勤公司表示，第一時間已改派另一輛拖車作業，並緊急清理滑行道漏油情形，後續仍正常運作國泰航空航機拖離作業。
桃勤公司一輛拖車今天上午於桃機滑行道進行拖離國泰CX407作業時，拖車引擎突然冒出白煙，油管爆裂，所幸無影響班機。桃勤公司緊急改派另一輛拖車接續拖離國泰航空班機作業，並清理滑行道漏油情形。
桃勤公司表示，因飛機拖車油管爆裂，立刻更換一台航機拖車作業，航機原定上午8點出發，上午8點16分旅客已完成登機退橋，並接掛拖車待塔台放行，因香港線進行流控，每20分鐘放行一架，班機已接掛拖車由塔台放行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言