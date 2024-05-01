槓上環境部！鳥嘴潭行政訴訟開庭 環團籲移除非法土石

經濟部水利署斥資202億元在南投草屯興建鳥嘴潭人工湖，環團質疑傾倒工程廢土至烏溪河床，破壞石虎及當地環境生態，向環境部提起行政訴訟並於今天開庭，要求環境部落實環評法及盡到監督環評承諾事項職責，對開發單位中水分署開罰，並將其非法傾倒廢土移除。

水利署打造鳥嘴潭人工湖供水給彰投，改善沿海地下水抽超、地層下陷問題，引取烏溪水源蓄存在6座湖區，總蓄水量1450萬噸，每日可供水25萬噸、約百萬人用水，目前已近完工，每日供草屯1萬噸、彰化6萬噸的民生用水。

鳥嘴潭人工湖工程啟動後，多次遭環團指控破壞生態環境、造成保育類石虎、巴氏銀鮈棲地消失，並質疑違反環評程序，將廢土傾倒於烏溪河床，但環境部身為監督主管機關卻毫無作為，因此去年7月向環境部提出行政訴訟，今早開庭。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷說，開發單位當初早已在烏溪河床上規畫土石暫放區，卻沒將其呈報在環說書中，當時審查的環委提醒土石量可能會很龐大，須思考清運問題，環團也多次提供資料直指工程廢土直接傾倒在烏溪河床上，不僅破壞石虎棲地及廊道，造成石虎路殺數量大幅增加，而大雨將土方沖往下游，也連帶導致巴氏銀鮈棲地消失，但中水分署近期竟拿石虎帶小石虎影片做宣傳，宣稱保育有成，簡直荒謬至極。

台灣生態學會理事王豫煌指出，從Google Earth歷史衛星影響及Google街景空中360全景上可清楚看到，烏溪河床從鳥嘴潭工程至上游九九峰自然保留區的石灼橋區段被超過300萬立方公尺廢土填埋，面積至少79公頃，但中水分署、第三河川分署卻以鳥嘴潭工程區內片段的石虎檢測影像，掩蓋大規模破壞烏溪環境生態的事實，連環境部也堅稱這些大規模未經環評的填埋廢土工程沒違反環評法，根本官官相護。

委任行政訴訟律師詹順貴表示，環評主管機關的環境部，本應就其違反環評承諾部分開罰，卻怠忽職守無予以糾正，導致中水分署的施工單位中華工程，將超過300萬立方公尺從鳥嘴潭人工湖挖掘的土石方，持續倒在烏溪的中上游河床地上；行政訴訟目的除要求環境部須依環評法開罰外，更應要求中水分署依環評承諾事項，移除廢棄土石，並盡量讓曾被堆置廢棄土石的河床恢復自然地形地貌。