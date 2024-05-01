漢來海港巨蛋店停業4天今復業 議員促消保官主動協助消費者

高雄左營漢來海港巨蛋店4月26日傳出疑似食物中毒案例，到4月29日累計52人腹痛、腹瀉就醫，業者自行停業4天，今天重新復業。議員李雅靜今天上午在議會針對善後問題提出質詢，要求消保官應主動協助消費者。

李雅靜說，最近食安問題陸續浮現，高雄在上周更發生人數高達50人的食物中毒事件，食安問題除了衛生局介入調查之外，更重要的是善後問題，消保官有什麼積極作為嗎？

高市行政暨國際處長張硯卿說，消保官在前天4月29日已通知業者來說明，並提出後續對消費者的解決方案；消費者如有來電諮詢，都會提醒有就醫要保留相關單據，以利向業者提出索賠要求。

李雅靜指出，消保官有沒有做到能掌握有哪些人食品中毒，主動給予關懷，「比如說遞上一張小卡，有問題可以找誰」，不然很多人不知道高雄市政府行國處有消保會，都以為中央才有消保官。張硯卿點頭表示，會作檢討。

漢來海港巨蛋店今天將復業，許多媒體詢問高市衛生局「相關檢驗是否有結果？」衛生局表示，疑有風險用餐時段從包含4月26日下午茶、晚餐擴及4月27日中午，截至今天上午8時許，所有環境、食品及食材採檢及微生物培養與檢驗，尚未有進一步檢出致病原結果。

漢來表示，原因尚待衛生單位調查釐清，公司將依查明結果負起相關責任及啟動保險理賠申請。