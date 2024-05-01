梅雨季首波鋒面到！各地留意瞬間大雨 涼空氣南下

今天正式進入氣象署定義的梅雨季，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天就有鋒面南下通過影響，雖然這波鋒面還不是典型的梅雨鋒面，但也不能掉以輕心。

他說，在鋒面通過影響期間，各地天氣不太穩定，全天有短暫陣雨甚至是雷雨發生機會，外出別忘了攜帶雨具，也要小心瞬間大雨及伴隨的強陣風影響。

鋒面通過後，有東北季風南下，歐宗學表示，明天台灣附近持續東北季風環境，仍有雲雨帶自華南地區東移通過台灣附近帶來水氣，各地有短暫陣雨或偶有雷雨，降雨機率持續偏高。

氣溫方面，歐宗學表示，因為雲雨偏多，且有涼空氣南下，今明兩天北部地區會明顯轉涼，白天高溫只有23-25度，早晚低溫也在21度左右，和前兩天的氣溫落差大，適時調整穿著。中南部地區、花東也有轉涼趨勢，但相較沒那麼明顯，愈往南走還是會比較暖熱，台灣南端仍有30度高溫出現機會，南來北往留意氣溫差異。

歐宗學表示，周五台灣附近東北季風風速開始減弱，水氣仍稍偏多，預估各地還是多雲天氣為主並有局部短暫陣雨機會，但下雨的範圍、降雨強度可望有逐漸縮小、緩和趨勢，氣溫也會隨之開始回升。

周末期間水氣較少，歐宗學表示，在偏東到東南風環境中，東半部迎風面雲量較多並有局部短暫陣雨機會，西半部地區多雲到晴、午後山區可能有局部短暫雷陣雨，近期降雨較多且仍有地震，山區邊坡可能尚未穩定，如非必要暫時不要前往山區活動。