偏頭痛近7成患者 月請3天假休息

台灣頭痛醫學會統計，國內約200萬人飽受偏頭痛所苦，盛行率9.1%。台灣年輕病友協會公布最新「偏頭痛認知大調查」顯示，逾7成受訪者會不定期頭痛，15%每月頭痛超過15天；近7成患者每月請假在家休息至少3天，推估平均每年短少6萬元收入。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶說，調查發現，3分之1民眾不知道自己偏頭痛，73%患者會不定時頭痛，67%患者須請假在家休息，平均每人每月病假3.22天，推估每年減少6萬1879元；90.2%患者認為偏頭痛已影響生活。

林新醫院腦中風中心主任、神經內科醫師林志豪表示，世界衛生組織（WHO）把頭痛視為失能疾病第二位，年輕族群失能疾病首位，足見偏頭痛影響人類健康的嚴重性。偏頭痛是一項「疾病」，成因為三叉神經血管系統發炎，有單側、脈動性、中至重度疼痛、運動走路會加劇疼痛、惡心嘔吐、怕光怕吵等症狀。

林志豪說，偏頭痛治療分急性止痛藥與預防性治療2大類，急性止痛藥包括乙醯胺酚、非類固醇消炎止痛藥及血清張力素接受器活化體等，但長期頻繁使用止痛藥，恐會出現「藥物過度使用性頭痛」，尤其每月使用超過8天者，會導致頭痛愈來愈難控制。

預防性治療包括口服預防性藥物如乙型交感阻斷劑、鈣離子阻斷劑或抗憂鬱劑等，還有注射肉毒桿菌治療，可注射也可口服的CGRP拮抗劑等藥物。臨床上多以口服藥物作為第一線治療，但仍有2成病人服藥後反應不佳，出現嗜睡、體重增加等副作用，須尋求其他治療。

林志豪說，偏頭痛若不妥善控制，易演變成每月痛逾15天的「慢性偏頭痛」，疼痛更嚴重，治療棘手，建議患者至神經內科就診，幫助了解偏頭痛誘發因子。