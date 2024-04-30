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三星第五屆「Solve for Tomorrow」競賽報名繳件期限延長至5月15日

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣三星第五屆「Solve for Tomorrow」競賽報名繳件期限延長至5月15日。圖／台灣三星提供
台灣三星第五屆「Solve for Tomorrow」競賽報名繳件期限延長至5月15日。圖／台灣三星提供

台灣三星「Solve for Tomorrow新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽鼓勵全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生以永續生活為出發點，結合新科技技術，為環境永續、社會永續提出解決方案。為鼓勵更多新血加入並提供充足準備時間，台灣三星今天（4月30日）宣布延長報名繳件時間至2024年5月15日23點59分截止，期盼學生把握時間蒐集想法、組隊報名，與帶隊老師共同完成競賽提案。

Solve for Tomorrow已邁入第五屆，今年不僅再度攜手臺北市政府教育局擔任指導單位，更邀請永續發展、創新概念與科技發展等領域的專家擔任評審，提供專業且全面的評分與建議。凡進入複賽階段的隊伍，即可獲得由三星與社會設計平台5% Design Action設計規劃的工作坊與輔導課程等教育資源，藉由該單位長期於社會創新的影響力，串接業師專家，協助團隊們的提案更臻完善。歡迎師生集思廣益、踴躍參與，為解決社會問題注入創新思維，最新賽事資訊與競賽內容詳見活動網頁：

https://contest.bhuntr.com/tw/2024-samsung-solve-for-tomorrow/home/

「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽重要時程：

●初賽繳件截止：延長至2024年5月15日23點59分繳件截止

●複賽入圍名單公布：延後至2024年6月5日

●設計思考工作坊：延後至2024年6月29日

●線上輔導課程（複賽階段）：延後至2024年7月1日至9月1日

●複賽提案繳交截止：延後至2024年9月8日23點59分繳件截止

●決賽入圍名單公布：延後至2024年9月25日

●線上輔導課程（決賽階段）：延後至2024年9月30日至11月24日

●決賽提案繳交截止：延後至2024年11月3日23點59分繳件截止

●決賽暨頒獎典禮：延後至2024年11月29日

永續

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