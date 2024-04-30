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單親網紅媽認當小三5年 心理師曝婚姻中男方外遇多為「性」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
林翠芬說，夫妻之間都要重視性的重要性，不少關係容易將性武器化，將不滿、憤怒的情緒「用拒絕發生親密行為來懲罰對方」，久而久之彼此的相處氛圍成為「性權力的拔河」。示意圖／本報資料照片
林翠芬說，夫妻之間都要重視性的重要性，不少關係容易將性武器化，將不滿、憤怒的情緒「用拒絕發生親密行為來懲罰對方」，久而久之彼此的相處氛圍成為「性權力的拔河」。示意圖／本報資料照片

以親子互動在網路社群上活躍的網紅饅頭媽（林榆芯），昨天她發文承認當他人婚姻中的第三者，長達5年，並向正宮道歉。心理諮商師表示，婚姻中男性出軌，不少是「沒設定好界線」，自我催眠彼此只是聊得來的朋友，另一方面則是在婚姻關係中自覺得不到愛與性而「受挫」，缺乏溝通協調的機會與空間，轉而向外尋求。

饅頭媽表示，自己21歲離婚，成為單親媽媽，體會到許多酸甜苦辣，也因為忍受不了孤獨感，犯下了錯誤，介入別人家庭，從無意到無法挽回。5年的婚外情，她感到內疚，去年曾真心誠意向正宮道歉，雖然對方並不認可，也依然願意再次道歉，為自己的過錯負責。

精神科醫師楊聰財說，人們對於社會上較為禁忌的關係特別想要追求，是因為有「冒險」的感覺，可為個人日常生活帶來刺激和新鮮感，這些關係同時可能是一種逃避日常壓力和規範的方式，給人帶來逃離現實的自由感。

諮商心理師林萃芬指出，男性對婚姻生活的滿意度，很大一部分來自「性生活」，女性則是「情感交流」占較大比重；新婚甜蜜期過後，因「生養小孩、工作」等因素，女性重心放在生活與孩子身上，容易忽略到男性需求，拒絕男方的次數多了，長此以往丈夫感到灰心，關係恐進入倦怠壓力期，最先被犧牲掉的就是性生活。

「但關係到後期會逆轉。」林翠芬表示，許多個案是等到孩子大了，妻子開始向丈夫討愛時，反而被拒絕；彼此之間溝通的橋樑早已年久失修，有人覺得「老夫老妻了，要談論感受、發生親密行為不知從何起頭」，但許多個案是男方在婚姻中轉而向外尋求性，甚或是愛。

林翠芬說，夫妻之間都要重視性的重要性，不少關係容易將性武器化，將不滿、憤怒的情緒「用拒絕發生親密行為來懲罰對方」，久而久之彼此的相處氛圍成為「性權力的拔河」；這類問題若到關係後期，常被冠上「老夫老妻」而被擱置，其實都是關係早期埋下的創傷。

對於夫妻關係的經營上，林翠芬建議，即使關係進入倦怠壓力期，都要好好正視彼此「性與情感」的生活，保留體力、時間給對方，把情緒調整好，營造出好的氣氛，從中感受到愛與被愛。

「台灣單親媽媽、爸爸或是重組家庭在台灣已並不少見。」林翠芬說，離開婚姻的雙方，未來尋找合適伴侶時，並不會針對「已婚族」，通常是身邊朋友，辦公室同事，「常常有機會互動的對象」相處之下關係愈來愈親密，慢慢地愈走愈近，才從朋友變成情人關係。

林翠芬表示，愛情有時候像是流沙，一開始不覺得自己陷進去，等到發現時早已動彈不得，雙方可能都覺得「只是聊得來的朋友」，因此沒有在一開始就設下界線，不斷自我安慰只是互動很開心得朋友，但往往就在這過程中跨過那條界線。

林翠芬鼓勵，夫妻雙方在關係當中，若有需求都可以提出來與伴侶討論，而有時候關係中的討論空間不存在時，也可考慮透過第三方，尋求心理諮商師的協助，引導說出彼此在關係中的感受；但實務上通常是丈夫被發現後，為了挽救婚姻才尋求諮商，若是單純性不滿足的外找，回歸家庭比例高，但若是情感、心理需求都向外尋求且被滿足，已是愛情的成分，而性只是衍伸的產物，這時要回歸家庭通常比較困難。

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