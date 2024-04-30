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王國材臨去建言 籲準交通部長李孟諺注意「台鐵安全」

中央社／ 台北30日電
交通部長王國材。記者許正宏／攝影
交通部長王國材。記者許正宏／攝影

交通部長王國材將在5月20日卸任，他今天與媒體座談，媒體提問會給即將接棒的準交通部長李孟諺什麼建議，王國材表示，注意台鐵安全。

王國材2016年5月起擔任交通部政務次長，2021年4月起升任交通部長，到今年5月20日，在交通部服務滿8年。

王國材說，交通部很多業務是延續性，只有台鐵公司化是他任內一手推動完成，但台鐵改革並不是公司化就結束，還要再繼續努力，包括提升安全和引進專業人才。

媒體提問會給5月20日將接任交通部長的李孟諺什麼建議，王國材不假思索就回應，「台鐵安全」，他說，這是最重要的事，像最近地震頻繁，台鐵沿線告警系統還未完善，他常提醒台鐵董事長杜微務必請同仁多巡視軌道，注意邊坡落石。

王國材說，李孟諺對交通部業務不陌生，交通很多建設需要與財政主計單位溝通時，都是李孟諺幫忙協調，李孟諺接交通部長非常適合。

外界認為台鐵公司化是換湯不換藥，王國材說，公司化是先讓台鐵制度改變，他坦言，未來台鐵在經營上應引進更多專業人才。

至於28年未調整的台鐵票價，以及依照合約早已可以調漲卻都未變動的高鐵票價，王國材認為，台鐵票價是該調漲，等新部長李孟諺5月20日上任後再討論，高鐵票價目前無調漲必要，主要是台灣高鐵公司目前有獲利。

交通部長 台鐵公司化 李孟諺 王國材

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