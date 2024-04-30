腹瀉就診人數趨緩 漢來海港食安事件懷疑是細菌釀禍

近期腹瀉群聚事件頻傳，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上周腹瀉門急診就診達11萬2108人次比前一周略為下降，近二周呈下降趨勢且低於去年同期，但檢出病毒仍以諾羅為主，並多發生在餐飲、旅宿業。另，疾管署發言人曾淑慧表示，漢來食物中毒案，正在做細菌培養，傾向是細菌造成的相關症狀。

高雄海港餐廳爆發食物中毒案，累積數十名患者發生腹痛、腹瀉為主，少數伴隨惡心嘔吐。曾淑慧說，依據病人跟廚工採檢結果來看，諾羅及輪狀病毒檢驗都是陰性，正在做細菌培養，待有確切結果會跟大家報告，目前傾向推斷是細菌造成。常見的食物中毒致病細菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

依據疾管署監測資料顯示，國內上周腹瀉門急診就診累計11萬2108人次，較前一周12萬3309人次下降9%，近二周呈下降趨勢且低於去年同期；另全國近四周共接獲189起腹瀉群聚通報案件，高於去年同期67起，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢出陽性案件計103起，以檢出諾羅病毒為主有91件、占88%。

疾管署表示，由於諾羅病毒傳染力強，只需極少的病毒量便可傳播，且常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好之衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品，故容易引發群聚感染。提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全，如烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件，食物澈底煮熟再食用（尤其是貝類等水產品）。

民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，建議充分休息並補充水分、電解質及營養，至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，且為降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。