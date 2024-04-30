無症狀的多囊腎 小心泡泡腎

嘉義有名40多歲女子，10多年前因母親經醫師發現有腎臟方面的問題，舅舅們也有中年洗腎病史，她到醫院進一步檢查發現自己的腎臟充滿了一顆顆的水泡，經基因檢查罹患遺傳性「自體顯性多囊性腎臟病」；她平時也有高血壓偏高，容易腹脹、腰痛背痛等徵狀，醫師囑咐平時注重體重控制，多喝水、少鹽少油、多運動。

嘉義基督教醫院腎臟內科醫師蘇勤雅表示，自體顯性多囊腎是一種遺傳疾病，因先天腎臟結構有問題，初期沒有症狀，主要是腎臟內出現許多囊腫（又稱水泡），又稱泡泡腎，多數人初期幾乎沒有症狀，不易被發現。隨著年齡增長，水泡會增多、變大，有可能仍無症狀，或有些人會有血尿、腰部酸痛、血壓增高或腎功能異常等，但這些囊腫變大，會壓迫並逐漸損害腎臟組織，造成腎功能下降，患者可能會出現呼吸急促、高血壓、尿液異常和腹部不適等症狀。若不加以治療，多囊腎疾病可能進展到腎衰竭的程度，需要透析或腎移植來維持生命。

依據台灣國家衛生研究院統計，台灣的自體顯性多囊性腎臟病患者人數預估在2.5萬到5.5萬人之間。男女遺傳多囊腎的機會各佔50%，相對的也會再遺傳給下一代，多囊腎的病患大多在40歲左右發病，隨著囊泡增多增大，約莫在60歲左右有45%的人需要洗腎，幸好目前已有可直接延緩病程惡化的多囊腎口服藥物，可助患者延緩年輕就洗腎的命運。