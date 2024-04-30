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小確幸又來了！3-12月期500元雲端發票獎加開30萬組

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小確幸又來了！3-12月期500元雲端發票獎加開30萬組

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
今年3-12月期各期統一發票將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組。圖／本報系資料照片
今年3-12月期各期統一發票將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組。圖／本報系資料照片

財政部賦稅署表示，為妥善運用統一發票給獎經費，提高消費者索取雲端發票誘因，規畫今年3-12月期各期統一發票將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組，每期組數由165萬組增加至195萬組。

財政部賦稅署說明，今年3-12月期各期統一發票開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組。

財政部賦稅署表示，其餘獎別維持與今年1-2月期各期開獎組數相同，今年3-12月期每期雲端發票專屬獎將開出206萬6030組，讓民眾享有更多中獎的小確幸。

為避免與中獎獎金擦身而過，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；該部統一發票兌獎App（兌獎App）也提供24小時線上即時領獎服務。

財政部呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎App進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎，從消費索取發票到中獎發票兌領獎全程無紙化，為節能減碳保護環境盡一分心力。

統一發票 雲端發票 電子發票

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