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空汙防制區劃設標準加嚴 全數測站須符合標準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部昨預告「空氣品質標準」修正草案，加嚴細懸浮微粒（PM2.5）標準，從現行年平均值15微克／立方公尺（µg/m3），加嚴至12µg/m3。聯合報系資料
環境部昨預告「空氣品質標準」修正草案，加嚴細懸浮微粒（PM2.5）標準，從現行年平均值15微克／立方公尺（µg/m3），加嚴至12µg/m3。聯合報系資料

環境部昨預告「空氣品質標準」修正草案，加嚴細懸浮微粒（PM2.5）標準，從現行年平均值15微克／立方公尺（µg/m3），加嚴至12µg/m3，但環團認為加嚴進度龜速，應至少加嚴至10µg/m3，以符合世界衛生組織（WHO）建議值；環境部表示，希望以分階段方式逐步加嚴達成目標，未來也會滾動檢討。

根據「空氣汙染防制法」規定，中央主管機關應依空品狀況將各縣市分為空汙防制區，除國家公園及自然保護區等法定的一級防制區外，符合標準為二級防制區，未符合標準為三級防制區。環境部至少每4年會檢討1次。

環境部昨預告空氣品質標準修正草案，除加嚴社會大眾最關心的PM2.5濃度標準，從現行年平均值15µg/m3，加嚴至12µg/m3，同時也加嚴懸浮微粒（PM10）、臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）等濃度標準。

但地球公民基金會執行長王敏玲表示，環團早在2012年國內修正空品標準時，就多次要求比照WHO建議，將PM2.5年平均值標準訂為10µg/m3，如今過了12年，環保署也升格為環境部，但PM2.5年平均值僅從15µg/m3加嚴至12µg/m3，痛批進度龜速，呼籲環境部應盡快將標準加嚴至10µg/m3，以符合WHO建議值。

針對修正二級空汙防制區部分，王敏玲表示肯定，認同從縣市轄內全部監測站平均值濃度，改為所有監測站須全數符合標準才能劃定，才能解決為人詬病採用平均值濃度，有美化部分縣市空品數值的問題。

環境部大氣司長張順欽今受訪時表示，目前影響台灣空氣品質的因素很多，包含海上船舶用油、境外汙染物，但最重要的還是國內的汙染防制，在未來幾年的改善作為是否能達成PM2.5 12µg/m3的目標。

張順欽說，過去是以所有測站濃度平均值判定是否達標，而這次草案修正則是改為，各縣市轄內所有監測站須全數符合標準，才能被劃定為二級空汙防制區，若有未達標的區域，會再依汙染特性進行必要的改善，但強調加嚴的步調，將以分階段方式達成，未來也會滾動檢討。

針對二級防制區修正後的調整，大氣司科長謝仁碩補充，目前PM2.5二級防制區包含基隆、台北、新北、新竹縣、宜花東、澎湖等，其餘14縣市為三級防制區；臭氧8小時僅宜花東為二級防制區，其餘19縣市均為三級防制區。

謝仁碩指出，這次修改，PM10的三級防制區，有部分縣市包含嘉義縣、台南市、屏東縣、金門等，有機會升級為二級，但仍須進一步評估確認；謝仁碩說，PM10成因主要是揚塵，嘉義縣、台南市主要是受濁水溪揚塵影響、屏東縣受高屏溪影響，金門則主要是受境外汙染物影響。

PM2.5 屏東縣 環境部

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