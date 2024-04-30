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中國大陸辣椒又違規 逾4萬公斤農藥超標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
葛來得股份有限公司從中國大陸進口的辣椒乾，檢出國內未准用在辣椒的農藥「克美素」。圖／食藥署提供
葛來得股份有限公司從中國大陸進口的辣椒乾，檢出國內未准用在辣椒的農藥「克美素」。圖／食藥署提供

又有中國大陸辣椒違規！衛福部食藥署今天公布，葛來得股份有限公司從中國大陸輸入的「辣椒乾」，有3批違規，均為檢出不得使用的農藥「克美素」，殘留量介於0.13ppm至5.27ppm，逾4萬公斤全數退運或銷毀；同樣從中國大陸輸入的調味品，同樣殘留克美素，退運或銷毀逾5千公斤。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，食藥署副署長林金富說，葛來得股份有限公司從中國大陸進口的辣椒乾，檢出國內未准用在辣椒的農藥「克美素」，殘留量介於0.13ppm至5.27ppm，製造廠為寧夏順元堂漢方生物科技有限公司，違規產品共4萬1040公斤，全數退運或銷毀。

林金富指出，對於「葛來得」從中國大陸輸入的辣椒乾，持續採監視查驗，檢驗工業染料蘇丹紅與農藥，要100%合格才能輸入。統計去年10月至今年4月，邊境受理中國報驗辣椒乾124批，不合格3批、重41.04公噸，不合格原因均為殘留農藥克美素，已在邊境對於不分國別的辣椒粉、辣椒乾採監視查驗，也就是蘇丹紅及農藥，必須要百分之百抽驗合格，才可以輸入。

除了乾辣椒，中國大陸輸入調味品也有農藥超標問題，林金富表示，進口業者為綠風實業有限公司，製造廠則為QINGDAO LAWEIJIANG FOODS CO.LTD.，5875全數退運或銷毀。

林金富說，該產品被檢出殘留農藥克美素0.06ppm、二･四地0.35ppm，依據業者檢附成分比例換算農藥殘留量，克美素含量為玉米0.18 ppm、辣椒0.19 ppm、花椒0.5ppm、洋蔥0.5ppm、大蒜0.67ppm；二･四地為玉米1.06ppm、辣椒1.09ppm、花椒2.92ppm、洋蔥2.92ppm、大蒜3.89ppm。

林金富指出，法規限量標準依據「農藥殘留容許量標準」，農藥克美素玉米、辣椒、花椒、洋蔥、大蒜均為不得檢出；二･四地玉米容許量為0.05ppm ，辣椒、花椒、洋蔥、大蒜均為不得檢出。

食藥署今天公布12項邊境檢驗不合格產品清單，分別為印尼「亞達枳」；泰國「桃子果乾」、冷凍旭蟹；南非玉米；寮國糯薏仁；中國大陸調味品、辣椒乾3批和可掛式砧板；韓國「醃紫蘇葉（辣味）」；越南羅望果魚露。

辣椒 食藥署

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